05:00 Uhr

A8-Anschlussstelle in Günzburg wird gesperrt

Die A8-Anschlussstelle in Günzburg in Richtung Stuttgart wird am Montag, 6. Mai, gesperrt.

Wegen Bauarbeiten bei der Autobahn-Anschlussstelle in Günzburg müssen Autofahrer ab Montag Umwege in Kauf nehmen.

An der A8-8-Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart im Bereich der Einfahrtsrampe wird ein neuer Rechtsabbiegerstreifen gebaut. Die Betreibergesellschaft Pansuevia wird außerdem Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke durchführen. Aufgrund der Asphaltierungs-, Markierungs- und Fräsarbeiten sowie der Arbeiten zur Herstellung einer Verkehrsinsel und einer Ampelanlage ist es erforderlich, die Ausfahrtsrampe der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart zu sperren. Zusätzlich wird während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an der Asphaltdecke auch die Einfahrtsrampe gesperrt.

Sperrung in Fahrtrichtung Stuttgart

Die Ausfahrt der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart wird von Montag, 6. Mai, 7 Uhr bis Freitag, 10. Mai, 17 Uhr gesperrt, die Auffahrt der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart ist von Montag, 6. Mai, von 7 Uhr bis 18 Uhr und Mittwoch, 8. Mai, 7 Uhr bis 18 Uhr gesperrt.

Während der Sperrung steht die Rampe (Ausfahrt) der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart für den Gesamtverkehr nicht zur Verfügung. Die Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart von der Autobahn abfahren möchten, werden gebeten, bereits an der Anschlussstelle Burgau die Autobahn zu verlassen und der Bedarfsumleitung U 64 bis zur Anschlussstelle Günzburg zu folgen. Die Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart auf die A8 auffahren möchten, werden gebeten, der Bedarfsumleitung U 66 bis zur Anschlussstelle Leipheim zu folgen. Die Betreibergesellschaft weist darauf hin, dass arbeits- und baustofftechnisch bedingte Arbeitspausen (Auskühlen des Asphaltes, Erhärten von Markierungen, etc.) für die vorgesehenen Arbeiten erforderlich werden, an denen nicht sichtbar vor Ort gearbeitet werden kann. (zg)

Themen Folgen