Absolventen mit Träumen

Abschlüsse in Dürrlauingen

35 Heilerziehungspfleger und 20 Heilerziehungspflegehelfer hat die KJF-Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe Dürrlauingen verabschiedet. Das Motto der Feier lautete „We have a dream“ (Wir haben einen Traum).

So orientierten sich die Beiträge sowohl im Gottesdienst als auch beim anschließenden Festakt in der Aula der Berufsschule Sankt Nikolaus dem Gedanken: Welche Träume treiben mich an? Die Schülersprecher reflektierten die Träume, die sie in den drei Jahren ihrer anspruchsvollen Ausbildung angespornt haben, und machten deutlich, dass sie nun – als ausgebildete Fachkräfte für Teilhabe – daran arbeiten wollen, den Traum von einer inklusiven Gesellschaft Wirklichkeit werden zu lassen.

Besonders ausgezeichnet wurden die Jahrgangsbesten der Kurse der Heilerziehungspflege: Julia Konradi (1,0) und Anna Seeleuther (1,1) und der Heilerziehungspflegehilfe: Andrea Rauch (1,2). Für die im Rahmen der Ausbildung durchgeführten Projekte wurden Jennifer Torge, Vanessa Rotter und Ottilie Zeller geehrt. Die Absolventen sind:

Saskia Albrecht, Benjamin Bräuer, Billy Bundschuh, Michael Ciobica, Patrick Gebele, Felix Gerstlauer, Carina Gerstmeir, Patrick Heinisch, Ghorbanali Khakpour, Julia Konradi , Natalie Krischker, Anette Kulik, Manuela Locher, Marie Löffler, Nadine Magosch, Kerim Mahar, Tanja Mayr, Caroline Moritz, Christina Nesslauer, Fabian Neumann, Laura Nobile, Michael Oehm, Felipe Palacios, Anna Christina Regensburger, Denise Riesner, Alina Ristau, Vanessa Rotter, Anna Seeleuther, Jennifer Torge, Sven Ulherr, Simon Weigel, Jonas Wiedenmann, Elisabeth Wunderle und Ottilie Zeller.

Dirk Bahr, Tobias Bronnenmayer, Cinzia Concio, Birgit Hörwig, Patrick Keller, Larissa Kinzel, Manuela Krebs, Gülhan Kursuncu, Tina Marstjepovic-Proske, Andrea Rauch, Funda Sahin, Anna Schilk, Petra Schimpp, Norbert Schmid, Dennis Stamatiou, Nikita Weit, Andrea Wirth, Sonja Wirth, Sebastian Wirtz und Zeynep Yilmaz. (zg)

