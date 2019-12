vor 33 Min.

Adventsmarkt Neuburg-Edelstetten 2019 ab heute: Start, Termine und Öffnungszeiten

Der Adventsmarkt in Neuburg-Edelstetten 2019 findet ab heute, 6.12. statt. Start, Termine, Öffnungszeiten - lesen Sie hier alle Infos.

Der Adventsmarkt in Neuburg-Edelstetten wird 2019 zum 13. Mal organisiert. Hier erhalten Sie alle Infos rund um den Start, Programm, Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt.

Der Adventsmarkt in Neuburg-Edelstetten 2019 öffnet für dieses Wochenende die Pforten für Besucher. Der gemütliche Weihnachtsmarkt findet nämlich nur an diesem Wochenende im Dezember statt. Trotzdem kann sich das Angebot sehen lassen: Etwa 50 Warenaussteller und etliche Lebensmittelstände werden aufgebaut. In den vergangenen Jahren kamen etwa 20.000 Besucher zum Adventsmarkt.

Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm - hier gibt es alle Infos zum Adventsmarkt in Neuburg-Edelstetten 2019.

Adventsmarkt Neuburg-Edelstetten im Kreis Günzburg: Start und Öffnungszeiten

Etwa zehn Vereine und lokale Gastronomiebetriebe haben den Adventsmarkt am Edelstetter Schloss und der Barockkirche organisiert. Die Öffnungszeiten sind von Tag zu Tag unterschiedlich. Hier der Überblick:

06.12.2019 von 18.00 bis 21.30 Uhr

07.12.2019 von 16.00 bis 21.30 Uhr

08.12.2019 von 13.00 bis 20.00 Uhr

Adventsmarkt Neuburg-Edelstetten - Programm beim Weihnachtsmarkt im Überblick

Kinderschmiede, Streichelzoo, Krippenschnitzer - obwohl der Adventsmarkt Neuburg-Edelstetten ein umfangreiches Programm bietet, ist der Eintritt an allen drei Tagen kostenlos. Hier ein Überblick zu den Programm-Highlights:

Freitag, den 06.12.2019: Chorabend mit stimmungsvollen Liedern und anschließender Feuershow

Chorabend mit stimmungsvollen Liedern und anschließender Feuershow Samstag, den 07.12.2019: Nikolausbesuch mit Geschenken für die Kinder und anschließender Feuershow

Nikolausbesuch mit Geschenken für die Kinder und anschließender Feuershow Sonntag, den 08.12.2019: Adventskonzert mit der Akkordeongruppe Baldauf

Doch auch wer nicht am Begleitprogramm teilnehmen möchte, kann sich auf dem Adventsmarkt in Neuburg-Edelstetten die Zeit vertreiben. Alleine die kulinarischen Stände bieten eine riesige Auswahl wie saure Kutteln, Pizza, Feuerwurst, Reiberdatschi und Gulasch im Brotlaib. Diese sind strikt von den Warenständen getrennt, um den Besuchern das Schlendern gemütlicher zu gestalten.

Der Adventsmarkt Neuburg-Edelstetten findet in diesem Jahr zum 13. Mal statt. Weitere Infos zu Märkten in der Region gibt es in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

