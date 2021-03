05:00 Uhr

Beim Wasser ist Günzburg permanent im Vorsorge-Modus

Am höchsten Punkt der Stadt, oberhalb des Birkets, wird das Wasser in Hochbehältern gelagert. Dann gelangt es mit natürlichem Druck weiter.

Zum Weltwassertag weist Günzburg auf den Wert des Wassers hin. Die Versorgungssicherheit sei auch bei steigendem Bedarf gewährleistet.

Der diesjährige Weltwassertag am Montag, 22. März, beschäftigt sich mit dem „Wert des Wassers“. Auch die wachsende Stadt Günzburg, die Kurs auf 23.000 Einwohner nimmt, legt den Fokus auf eine zuverlässige Versorgung mit sauberem Wasser.

In den zurückliegenden Jahren wurde durch die Ausweisung von Neubaugebieten in Denzingen, Nornheim, der Weststadt und Riedhausen sowie mit der Umwandlung von Industriebrachen in Wohnquartiere im Innenstadtbereich für über 1000 Menschen Wohnraum geschaffen.

Mit den derzeitigen Planungen der Stadtverwaltung und des Stadtrats im Bereich des Auwegs, in Wasserburg, im Birket sowie der Fortsetzung der Bautätigkeit im Innenstadtkern wird laut Mitteilung der Stadt in den kommenden Jahren ein weiteres Angebot für Bauen und Wohnen erfolgen. Zudem, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, zeichnet sich bereits jetzt ab, dass im industriellen und gewerblichen Bereich, aber auch durch die bereits spürbare Klimaveränderung für die kommenden Jahrzehnte mit einem steigenden Wasserbedarf in Günzburg zu rechnen sei.

Strukturkonzept für die nächsten Jahre erarbeitet

Günzburg ist laut Jauernig im Hinblick auf die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser gegenüber Privathaushalten und Industrie bestens aufgestellt – und das soll so bleiben. Aus diesem Grund haben Jauernig und der Vorsitzende der Stadtwerke Günzburg KU (SWG), Lothar Böck, dem Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens vorgeschlagen, ein Strukturkonzept für die nächsten Jahrzehnte zu erarbeiten.

Städtebauliche Perspektiven, gesellschaftliche Veränderungen und Umweltfaktoren sollen einfließen und bis Ende des Jahres ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden. „Weil Infrastrukturen der Daseinsvorsorge für Generationen gebaut sind, gehört es zu unserem Job, permanent im Vorsorge-Modus zu sein. Wir investieren frühzeitig in Maßnahmen, die unsere Wasserversorgung in Günzburg in kommunaler Hand sicherstellen“, sagt der Oberbürgermeister, der gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender der SWG ist.

„Wasser ist keine Handelsware, sondern ein empfindliches Allgemeingut, das entsprechend behandelt werden muss“, sagt SWG-Vorstand Lothar Böck. Zumeist verborgen, versteckt unter der Erde, seien diese Infrastrukturen aber auch ein bedeutender Vermögenswert der Bürger einer Kommune. Lothar Böck bezeichnet sie deshalb als einen zuverlässigen „Schatz unter der Straße“. (zg)

