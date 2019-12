vor 21 Min.

Betrüger am Telefon

Diverse Maschen haben keinen Erfolg

Ein falscher Enkel, falsche Mitarbeiter, ein falsches Gewinnversprechen: Im Landkreis sind wieder Betrüger aktiv gewesen. Ein Senior aus Hafenhofen wurde am Montagnachmittag angerufen, ein angeblicher Enkel gab an, 15000 Euro zu brauchen. Der Rentner durchschaute die Masche, die Polizei ermittelt nun. Ebenfalls am Nachmittag angerufen wurde ein Mann aus Ichenhausen. Er habe bei einem Gewinnspiel gewonnen, müsse aber erst Gebühren zahlen, um das Geld zu bekommen. Auch er fiel nicht auf den Trick herein.

Am Mittag wurde eine Frau aus Ichenhausen von einem angeblichen Vollzugsgericht Stuttgart angerufen. Sie legte auf, erhielt kurz darauf aber erneut einen Anruf. Hier wurde sie aufgefordert, am Telefon eine Taste zu drücken. Als sie dies tat, wurde sie an einen Mann weitervermittelt, der ihr glaubhaft machen wollte, dass gegen sie Forderungen von mehr als 9000 Euro bestünden. Die Frau sagte, sie werde nichts zahlen. Eine etwas andere Masche gab es in Kötz: Einem Mann wurde am Telefon gesagt, sein Geldbeutel sei gefunden worden, um ihn zuzusenden, brauche man seine Adresse. Er machte keine Angaben. Die Polizei warnt davor, am Telefon Daten preiszugeben. (zg)

Themen folgen