Bürgermeister Konrad: „Es hat sich vieles positiv verändert“

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Ich denke, wenn man durch Leipheim , Riedheim und Weißingen fährt kann man erkennen, dass sich in den 18 Jahren in denen ich nun Bürgermeister bin, vieles zum Positiven in unserer Stadt verändert hat. Seien es die beiden Umgehungsstraßen in Leipheim und Weißingen, die Umsetzung des aufgelösten Fliegerhorstes in ein Gewerbegebiet, die Innenstadtsanierung, der Ausbau der Kinderbetreuung, der Breitbandausbau, die Ausweisung mehrerer Wohnbaugebiete, der Erhalt des Hallenbades, der Neubau des Wertstoffzentrums, die Förderung der Vereine. All das bei finanziell schwierigen Rahmenbedingungen. Was hätte man noch mehr machen wollen? Ich habe mir viel Mühe gegeben und hoffe, dass dies von den Bürgerinnen und Bürgern anerkannt wird.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Das erste Projekt in der neuen Wahlperiode wird die Verlegung der Autobahnschlussstelle sein, da hier die Vorbereitungen bereits laufen und wir zügig die notwendigen Entscheidungen brauchen, damit dem Projekt von den zuständigen Ministerien zugestimmt und es dann umgesetzt werden kann.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Die Kommunalpolitik geht mir dann auf die Nerven, wenn sie unsachlich, unfair und verlogen wird.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Der Lieblingsort in meiner Kommune ist im Sommer bei mir auf der Terrasse, wenn ich von dort aus auf unser Schloss schauen kann und dabei gemütlich ein Bier oder ein Glas Wein trinken kann.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Franz Josef Strauß - er erkannte die Chancen für Bayern, konnte Zukunft denken und hat erfolgreich die Weichen für unser Land gestellt.

Zur Person Christian Konrad

Christian Konrad ist am 13. April 1965 in Lauingen geboren. Seit 18 Jahren ist er Bürgermeister der Stadt Leipheim . Er wurde von der CSU nominiert.



Geschichte, Wandern, Schwimmen. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Bürgermeister, Kreisrat seit 2008, CSU-Ortsvorsitzender, stellvertretender Kreisvorsitzender des bayrischen Gemeindetages, stellvertretender Kreisvorsitzender des DLRG-Kreisverbands Leipheim- Günzburg-Neu-Ulm und darüber hinaus erster Vorsitzender der ARGE Donaumoos sowie weitere Aktivitäten. (gz)

