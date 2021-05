Burgau

vor 48 Min.

90. Geburtstag: Ihre Spaziergänge halten Gerta Mück aus Burgau fit

Plus Gerta Mück aus Burgau feiert an diesem Sonntag ihren 90. Geburtstag. Worüber sie sich jeden Morgen freut und wie sie ihren Ehrentag feiert.

Von Peter Wieser

„Wenn ich Lust habe, dann gehe ich an die frische Luft hinaus und ein bisschen spazieren“, verrät Gerta Mück. Aus dem „bisschen“, im Unteren Brühl rund um den Block herum, können aber auch ganz schnell ein paar Stunden in Richtung V-Markt oder Lidl werden. „Wenn ich nicht laufe, dann merke ich das sofort am nächsten Tag“, fügt die Burgauerin hinzu. An diesem Sonntag feiert sie ihren 90. Geburtstag.