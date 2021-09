Bäckerei an Burgauer Mühlstraße eingerichtet, aber weiter zu: Wieso?

Hier kann man direkt vor der Tür parken und somit schnell Backwaren einkaufen. Auch einen Sitzbereich gibt es. Theoretisch. Denn die Tür ist schon länger zugesperrt.

Vor fünf Jahren war der Chef der Edelstätter Bäckerei Miller, Robert Miller, im Gespräch mit unserer Redaktion noch sehr zufrieden gewesen, was die Eröffnung der Filiale an der Burgauer Mühlstraße anging: "Es hat sich gelohnt", sagte er damals, er würde wieder in die Stadt kommen. Doch inzwischen ist die Zweigstelle seit Monaten nicht mehr geöffnet worden, nachdem die Öffnungszeiten zuvor stark reduziert worden waren. Eingerichtet ist das Ladenlokal aber noch. Was hat es damit auf sich?

Miller sagt nun auf Anfrage, dass es einfach zu wenig Laufkundschaft an der Mühlstraße gebe und somit zu wenig Umsatz. "Ich hatte mir hier mehr erhofft." Schließlich habe er viel investiert. Die Filiale bleibt somit geschlossen, doch einen Käufer für die Inneneinrichtung hat er noch nicht gefunden. Wegen der Pandemie sei das nicht einfach, die Leute seien zurückhaltend. Die anderen Filialen seien aber wie gewohnt geöffnet. (cki)

