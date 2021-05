Eveline Kuhnert aus Burgau ist die neue Bezirksvorsitzende der Grünen

Die Kommunalpolitikerin aus Burgau punktete bei der digitalen Bezirksversammlung mit dem Thema Klimaschutz. Der Kreissprecher kann sich einen Seitenhieb auf die CSU nicht verkneifen.

Die Burgauer Stadt- und Kreisrätin Eveline Kuhnert ist neue Bezirksvorsitzende der schwäbischen Grünen. Kuhnert setzte sich bei der digitalen Bezirksversammlung knapp mit 35 zu 32 Stimmen gegen die Lindauerin Ronja Gebhard durch. Komplettiert wird das Vorstandsteam durch den Neu-Ulmer Kreisvorsitzenden Alpay Artun (Co-Sprecher) und die Oberallgäuerin Elfriede Roth (Schatzmeisterin).

Eveline Kuhnert hatte in ihrer Bewerbungsrede das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt gestellt und damit bei den Delegierten gepunktet, heißt es in der Pressemitteilung. Auf die Frage, was sie gegen den „schwarzen Filz“ bei der Maskenaffäre machen kann, antwortete Kuhnert: „Selber volle Transparenz vorleben und mithelfen, die Vorgänge zum Beispiel durch parlamentarische Anfragen jetzt lückenlos aufzuklären. Nur so kann man das verloren gegangene Vertrauen in unsere Demokratie wiederherstellen.“

Zum Wahlausgang bei der Bezirksversammlung sagte Kreissprecherin Ulrike Kühner: „Uns freut es natürlich sehr, dass wir nun wieder als Günzburger Kreisverband prominent im Bezirksvorstand vertreten sind.“ Kuhnert sei als Stadt- und Kreisrätin in der Kommunalpolitik fest verankert und könne diese Sichtweise nun in die Arbeit des Bezirksvorstandes einbringen.

Neue Grünen-Bezirkschefin Eveline Kuhnert aus Burgau folgt auf Max Deisenhofer

Eveline Kuhnert selbst sagt: „Natürlich steht die Vorbereitung zur Bundestagswahl in den nächsten Monaten im Vordergrund. Mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin kämpfen wir diesmal um Platz 1 und das Kanzleramt.“ Ebenfalls in die reguläre zweijährige Amtszeit solle neben inhaltlicher Arbeit dann auch die Vorbereitung der Bezirks- und Landtagswahlen 2023 fallen.

Mit der Burgauerin kommt nun nach kurzer Unterbrechung wieder ein Mitglied des dreiköpfigen Bezirksvorstands aus dem Landkreis Günzburg, denn der jetzige Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer war bereits von 2014 bis 2018 Vorsitzender der schwäbischen Grünen und hatte das Amt dann nach seiner Wahl in den Landtag abgegeben.

Eveline Kuhnert wurde bei der digitalen Bezirksversammlung mit 69 Delegierten und mehr als 100 Teilnehmern gewählt. Die Wahl wird anschließend noch per Briefwahl bestätigt. Kreissprecher Philipp Beißbarth sagt dazu: „Während andere Parteien wie die CSU bei digitalen Versammlungen anscheinend noch massiven Nachholbedarf haben, zeigen wir Grüne, wie man in Pandemiezeiten verantwortungsvoll auch große Versammlungen mit Personalwahlen durchführen kann.“ (AZ)

