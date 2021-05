Burgau

Schwarzbau und Baugrenzen: Burgauer Bauausschuss schafft neue Präzedenzfälle

Plus Die Meinungen gehen im Burgauer Ausschuss auseinander: Kann man dem Antrag für eine Garage zustimmen, wenn sie schon teilweise fertig ist? Und wie weit darf ein Bau die Grenze überragen?

Von Christian Kirstges

Neubau einer Produktionshalle, Aufstockung des Bürogebäudes und Neubau einer Garage: Worüber der Burgauer Bauausschuss hier zu beraten hatte, klingt nicht danach, als würde der Antrag in eine längere Diskussion münden – wäre die Garage nicht schon teilweise gebaut, wie es in den Sitzungsunterlagen hieß. Und so monierte Eveline Kuhnert (Grüne), dass immer wieder Ausnahmen gemacht würden, auch wenn bei einem Bauantrag bereits vollendete Tatsachen geschaffen worden seien. Das sei inakzeptabel, und deshalb sei es abzulehnen.

