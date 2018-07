vor 37 Min.

Burger King in Jettingen-Scheppach wird renoviert

Warum Besucher der Filiale derzeit vor verschlossenen Türen stehen.

Besucher der Burger King-Filiale in Jettingen-Scheppach stehen derzeit vor verschlossenen Türen: Seit vergangener Woche ist der Parkplatz mit einem rot-weißen Band abgesperrt. Doch an den Befürchtungen mancher besorgter Kunden, dass die Filiale schließen könnte und abgerissen wird, ist nichts dran. An der Eingangstüre prangt ein Schild, dass derzeit renoviert wird. Ein Blick ins Innere zeigt, dass die Räume komplett entkernt sind und offenbar komplett neu gestaltet werden. Auf der Facebook-Seite ist zu lesen: „Der Umbau wird circa drei Wochen dauern! Wir werden euch natürlich Bescheid geben, ab wann wir wieder für euch grillen!“ Bürgermeister Hans Reichhart gab in der jüngsten Gemeinderatssitzung ebenfalls Entwarnung, nachdem ihn mehrere „aufgeregte Bürger“ angesprochen hatten. Was Burger King genau umbaut, ob auch der Außenbereich eingeschlossen ist und wie viel Geld investiert wird, war nicht in Erfahrung zu bringen. Die Nachfrage unserer Zeitung blieb unbeantwortet. (hva)

