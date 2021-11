Burtenbach

101 Jahre Gesangverein Burtenbach: Blick in die Historie voller Tradition

Matinee zum 100-jährigen Bestehen des Gesangvereins Burtenbach, das eigentlich im vergangenen Jahr gewesen wäre: Ihre Liedbeiträge präsentierten die Sängerinnen und Sänger am Sonntag im Foyer der Burggrafenhalle.

Plus Den Gesangverein Burtenbach gibt es seit 101 Jahren. Ein Blick in die Historie des Vereins, bei dem anfangs nur Männer gesungen haben.

Von Peter Wieser

Wenn ein Verein seit 100 Jahren besteht, dann wird das groß gefeiert - bei einem Musikverein oder einem Gesangverein mit einem Jubiläumskonzert. Und eine Festschrift gibt es meistens obendrein. So wäre das vermutlich auch beim Gesangverein Burtenbach gewesen, der im vergangenen Jahr sein hundertjähriges Bestehen gefeiert hätte. Aber nein, die Pandemie hatte das nicht interessiert. Stattdessen fand am Sonntag eine Matinee statt: im Vereinszimmer der Burtenbacher Burggrafenhalle und im Kleinen. Die dazugehörige Jubiläumsfestschrift wurde ebenfalls vorgestellt und an die Gäste verteilt - druckfrisch und begleitet von einem Gedicht durch den Vorsitzenden Heinz Gruber, verfasst hatte es seine Frau Gabi.

