Der Versand muss etwas kosten

Der Online-Handel nimmt überhand. Manche bestellen mehrere Teile, um einen Großteil nach dem Probieren zurückzusenden. Eine bessere Bezahlung der Fahrer würde das verhindern, weil der Rückversand den Kunden etwas kosten würde.

Der Kunde ist knallhart. Im Internet kann er Preise vergleichen, Rezensionen lesen, Waren zurücksenden – auf Grundlage des gesetzlichen Widerrufsrechts. Im Geschäft um der Ecke erwartet ihn Beratung und die Möglichkeit, Dinge vor dem Kauf selbst anzuschauen. Die Wahl zwischen einem Onlineshop und einem Laden vor Ort ist keine emotionale Frage, sondern eine ökonomische.



Der Wettbewerb kommt dem Kunden zugute, doch fair sollte er sein. Nur zwei der fünf großen Logistikunternehmen in Deutschland setzen überwiegend auf eigenes Personal. Der Rest reicht viele Aufträge an Subunternehmen weiter, bei denen Arbeitsbedingungen und die Zahlung des Mindestlohns schwieriger zu kontrollieren sind. Erst im Sommer unterlag Hermes vor einem britischen Gericht. Die Firma hätte 15 scheinbar Selbstständige als Angestellte beschäftigen müssen.

Neun mal das gleiche Hosenmodell in drei Farben und drei Größen zu bestellen: So machen das manche Kunden, weil sie keinen finanziellen Nachteil dadurch haben. Sinnvoll macht es die Bestelleritis nicht. Würden die Paketboten besser verdienen, müsste das letztlich der Verbraucher bezahlen. Und der würde es sich gut überlegen, so viele Hosen zu bestellen, wenn die Rücksendung plötzlich fünf statt null Euro kosten würde. Und möglicherweise würde er es dann doch bevorzugen, in das nächstgelegene Geschäft zu gehen.

