01.08.2018

Dexko weiter auf Kauftour

Warum Alko profitiert

Dexko Global Inc., einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertiger Fahrwerkstechnik, Chassis-Baugruppen und Zubehörteilen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Unternehmens CBE s.r.l („die CBE-Gruppe“), mit Hauptsitz im italienischen Trient unterzeichnet. Damit soll das Kerngeschäft der Alko Fahrzeugtechnik um den Bereich Systemlösungen für Elektronik erweitert werden. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die CBE-Unternehmensgruppe ist in Europa ein führendes Unternehmen für die Produktion und den Vertrieb von elektronischen Komponenten und Kabelbäumen für Reisemobile. Neben dem zentralen Standort in Trient betreibt CBE Werke in Arco am Gardasee sowie in Soliman, Tunesien. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektronik-Lösungen, die an die spezifischen Bedürfnisse der Hersteller von Freizeitfahrzeugen angepasst sind. Dabei überzeugt der seit über 40 Jahren bestehende Spezialist mit einer hohen Produktqualität und großem Know-how. Geschäftsführer und Gründer Bruno Conci möchte sich aus dem Unternehmen zurückziehen und hatte deshalb einen strategischen Käufer für CBE gesucht. Harald Hiller, Geschäftsführer der Alko Fahrzeugtechnik: „Mit CBE erhalten wir einen weiteren Zugang zum Elektronikbereich und können durch die Integration in die Alko Fahrzeugtechnik neue Produktsegmente erschließen.“ (zg)

