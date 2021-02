vor 36 Min.

Dürfen die Container in Rettenbach stehen bleiben?

Plus In Rettenbach wurde vergangenes Jahr ein Bau im Außenbereich und ohne Genehmigung errichtet. Der Gemeinderat sieht das Vorgehen des Eigentümers kritisch.

Von Peter Wieser

Nach dem Flächennutzungsplan ist ein Bau, wie er sich am Ortsrand von Rettenbach hinter der Bebauung „Alte Mühle“ befindet, nicht zulässig. Dieser sorgte in der Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats nun für eine längere Diskussion.

Anfang vergangenen Jahres hatte das Landratsamt den Bau eingestellt, dann die Beseitigung der beiden parallel zueinander aufgestellten und mit einer Überdachung verbunden Überseecontainer angeordnet, nachdem für die Anlage keine Genehmigung vorlag und diese sich im Außenbereich befindet. Der Bauherr teilte der Gemeinde anschließend mit, dass es sich um einen sogenannten „Fliegenden Bau“ handle, der für einen gewissen Zeitraum als Zwischenlager für seinen Handwerksbetrieb diene. Er habe jedoch vergessen, diese Information der Gemeinde zukommen zu lassen.

Nachträgliche Legalisierung eines Schwarzbaus in Rettenbach

Das wiederum sah die Verwaltung anders: Als „Fliegende Bauten“ würden Anlagen bezeichnet, die dazu bestimmt seien, an verschiedenen Orten aufgestellt und wieder abgebaut zu werden, wie Festzelte, Zirkuszelte oder Fahrgeschäfte auf Volksfesten. Daraufhin beantragte der Bauherr für sein Grundstück den Erlass einer Außenbereichssatzung, zumal eine solche bereits seit längerer Zeit für ein Teilgebiet im Bereich „Alte Mühle“ besteht. Aus Sicht der Verwaltung könnte dadurch jedoch ein Präzedenzfall geschaffen werden – im Hinblick auf eine nachträgliche Legalisierung eines Schwarzbaus, aber auch auf weitere Bauwünsche auf den dortigen Flächen.

Man wolle alle Bürger und alle Gewerbetreibenden unterstützen, allerdings sei in dem erst vor Kurzem fortgeschriebenen Flächennutzungsplan der Außenbereich klar festgelegt. Zwar sehe dieser auch Gewerbeflächen vor, jedoch habe die Gemeinde bisher die entsprechenden Grundstücke nicht erwerben können, betonte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU), bevor sie das Thema zur Diskussion stellte.

Man habe die Wahl, dem Grundstückseigentümer ohne große Finanzhilfen weiterzuhelfen oder aber ihm beim Aufbau seines Unternehmens Steine in den Weg zu legen, erklärte Ralf Hoffmann (UWR). Er beantragte, mit einer Außenbereichssatzung das Schaffen von Bauland zuzulassen. Bauamtsleiter Stephan Uano sah dies wiederum kritisch: Die Gemeinde habe zwar Planungshoheit, eine solche Satzung aber ginge mit dem Baugesetzbuch und dem Flächennutzungsplan nicht konform.

Rettenbach möchte junge Unternehmen unterstützen

Anja Schinzel (BL) entgegnete: Es sei wichtig, dass man junge Unternehmen unterstütze, zumal man über kein Gewerbegebiet verfüge, womit man entsprechende Flächen anbieten könnte. Zweiter Bürgermeister Alexander von Riedheim (UWR) war derselben Meinung: Er sehe in dem Bau kein Problem, nachdem zu einem späteren Zeitpunkt ein Rückbau beabsichtigt sei. Man müsse froh sein, wenn junge Unternehmer in der Gemeinde blieben und sich nicht andernorts ansiedelten. Dem folgte auch Werner Brenner: Auch wenn es einen Flächennutzungsplan gebe, es würden immer wieder Änderungen eintreten. Wenn es aber keine Alternativen gebe, habe man nur die Möglichkeit, einer Außenbereichssatzung in einem gewissen vorgegebenen Rahmen zuzustimmen.

Deutliche Bedenken zeigte Markus Neumann (BL). Was ihn störe sei die jetzige Situation, in der man sich befinde. Es wäre eine andere, wenn der Bauherr vorher auf die Gemeinde zugekommen wäre. Als einziger stimmte er dem Aufstellungsbeschluss einer Außenbereichssatzung für das Grundstück nicht zu. Die damit verbundenen Kosten trägt der Grundstückseigentümer.

Weiter wurde die Errichtung einer zusätzlichen Straßenlampe im Bereich „Am Priel“ in Rettenbach zum Angebotspreis von rund 3300 Euro beschlossen. Zugestimmt wurde auch einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung bei Zusatzfunktionen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren Rettenbach, Harthausen und Remshart.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen