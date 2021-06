Männer tragen Gegenstand weg: Haben sie Paket in Dürrlauingen gestohlen?

Die Polizei sucht Zeugen eines möglichen Diebstahls in Dürrlauingen. Ein abgelegtes Paket in jedenfalls weg.

Nachdem ein Paketzusteller am Montagmittag in Dürrlauingen an der Direktor-Schneller-Straße ein Paket abgelegt hatte, verständigte der Empfänger einen Nachbarn. Dieser sollte das Paket ins Haus holen. Als der Mann vor der Haustüre nach dem Paket sah, war es verschwunden.

Er bemerkte jedoch zwei Männer, die einen schweren Gegenstand vom Haus wegtrugen. Beide waren etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und waren circa 20 Jahre alt. Einer der beiden hatte einen Vollbart. Er trug eine dunkle Baseballkappe, eine helle Jacke und eine helle Hose. Zudem hatte er eine Umhängetasche dabei. Der andere hatte kurze, links gescheitelte Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der junge Mann mit einem blauen Sweatshirt und einer hellen Hose.

Anwohner, die am Montagmittag entsprechende Beobachtungen in Dürrlauingen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)