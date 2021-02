vor 50 Min.

Dürrlauingen beseitigt „dunkle Ecken“

Alte Leuchten werden ausgetauscht

Nach und nach werden auch in der Gemeinde Dürrlauingen die letzten alten Straßenlampen – sie stammen teilweise noch aus den 70er Jahren – durch moderne LED-Leuchten ausgetauscht. Gleichzeitig soll die Beleuchtungssituation im Ort verbessert, sogenannte „dunkle Ecken“ sollen beseitigt werden.

In der jüngsten Sitzung des Dürrlauinger Gemeinderats im Bürgerhaus Mönstetten ging es um ein Angebot der Lechwerke (LEW) in Höhe von rund 5700 Euro brutto, welches in der St.-Nikolaus-Straße den Austausch einer Überspannungsleuchte gegen zwei Mastleuchten vorsieht. Ein zweites Angebot (8800 Euro brutto) beinhaltet den Austausch zweier Überspannungsleuchten in der Friedhofstraße/Wiesheckstraße. Dort sollen drei Mastleuchten diese ersetzen. In dem Gesamtpreis von rund 14.600 Euro brutto sind alle erforderlichen Arbeiten enthalten, die genauen Maststandorte werden zuvor noch mit der Gemeinde festgelegt. Die Auftragsvergabe an die LEW erfolgte einstimmig.

Die Sitzung selbst war kurz gehalten, der öffentliche Teil war nach knapp 20 Minuten beendet.

Unter dem Punkt Sonstiges kam unter anderem noch zur Sprache, dass derzeit vermehrt nicht nur Hundekot, sondern auch Hundekot in den dafür vorgesehenen roten Tüten auf Wegen und Fluren der Gemeinde zu finden ist. Bürgermeister Friedrich Bobinger appellierte an die verantwortlichen Hundebesitzer, die Beutel entsprechend zu entsorgen. Auch im Amtsblatt soll noch einmal darauf hingewiesen werden. (wpet)

