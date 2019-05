00:33 Uhr

Ein Rekordhaushalt zum Schluss

Baugebiete, Kindergarten und ein neues Feuerwehrhaus: Am Mittwoch hat der Haldenwanger Gemeinderat seinen Haushalt verabschiedet – mit einem Gesamtvolumen, so hoch wie nie zuvor.

Mit einem Volumen von knapp acht Millionen Euro hat der Haldenwanger Gemeinderat das Zahlenwerk beschlossen. Es ist das letzte, das während der Amtszeit von Bürgermeister Holzinger auf den Weg gebracht wurde

Von Peter Wieser

„Wir brechen zum Schluss alle Rekorde“, sagte Haldenwangs Bürgermeister Georg Holzinger in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. Unrecht hatte er da nicht. Der Haushalt 2019 war der letzte, der während seiner Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde verabschiedet wurde – und der höchste überhaupt.

Mit rund dreieinhalb Millionen Euro im Verwaltungshaushalt (VG) und gut viereinhalb Millionen im Vermögenshaushalt umfasst er ein Gesamtvolumen in Höhe von insgesamt knapp acht Millionen Euro. „Das ist Rekord“, sagte auch Kämmerin Manuela Hesse von der Verwaltungsgemeinschaft. Damit sei die Steuerkraft der Gemeinde ein weiteres Mal gestiegen, was gleichzeitig eine höhere Umlagekraft bedeute. Die Kreisumlage wird voraussichtlich rund 780000 Euro, die Umlage an die VG etwa 320000 Euro betragen. Die Verschuldung liegt bei 278,25 Euro je Einwohner und damit wesentlich unter dem Landkreisdurchschnitt von 627,98 Euro. Man werde für die vorgesehenen Maßnahmen nicht umhinkommen, in diesem wie auch im kommenden Jahr einen Kredit in Höhe von jeweils einer Million Euro aufzunehmen. Wie weit die Verschuldung letztlich nach oben gehe, werde sich zeigen. Die Rücklagen in Höhe von rund einer Million Euro zu Beginn des Jahres seien erfreulich, doch sei in jedem Fall eine Entnahme vorgesehen.

Geprägt ist der Haushalt vor allem durch die neuen Baugebiete. Im Moment sei es schwierig einzuschätzen, wie viele Bauplätze in diesem Jahr verkauft würden, erklärte Bürgermeister Holzinger.

Haldenwang wächst. Daher plant die Gemeinde den Bau eines Kindergartens mit drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe bei Gesamtkosten von knapp drei Millionen Euro. Wie hoch die Zuschüsse sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch das geplante gemeinsame Feuerwehrhaus für die Wehren von Konzenberg, Hafenhofen und Eichenhofen wird kräftig zu Buche schlagen: Für dieses und für das nächste Jahr sind dafür jeweils 800000 Euro veranschlagt. Für die Breitbandversorgung ist mit weiteren 100000 Euro zu rechnen. Innerhalb der vergangenen neun Jahre habe sich der Haushalt um das Dreifache erhöht, in den vergangenen 24 Jahren habe man rund 70 Millionen Euro umgesetzt, fasste Bürgermeister Holzinger, der gleichzeitig von einem Marathon sprach, zusammen. Man habe drei Baugebiete mit 66 Bauplätzen geschaffen, jetzt folge der Kindergarten und es sei gelungen, drei Feuerwehren in einem gemeinsamen Feuerwehrhaus zu vereinen. Weiter arbeite man an der Entstehung eines Gewerbegebiets für die heimischen Betriebe.

Auch ein Neuerlass der Hundesteuer, der zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt, wurde beschlossen. Kämmerin Manuela Hesse verwies darin auf zusätzliche Steuerfreiheitspunkte. Für den ersten Hund beträgt die Hundesteuer weiterhin 25, für den zweiten 50, für den dritten und jeden weiteren Hund jährlich 60 Euro. Für Kampfhunde – in der Gemeinde Haldenwang gibt es solche zwar nicht – wurde eine Gebühr von 150 Euro eingeführt. Eine Hundemarke, wie in einigen anderen Gemeinden, wird es in Haldenwang nicht geben. Wünschenswert wäre, wenn es innerhalb der VG-Gemeinden die gleichen Sätze gäbe, bemerkte Doris Egger. Diese jedoch legten die einzelnen Gremien fest, erklärte Bürgermeister Holzinger.

Themen Folgen