Ein perfektes Spiel der Günzburger

Kam, warf und traf: Der Günzburger Manuel Scholz erzielte mit fünf Versuchen fünf Tore. Weil es für ihn gar so gut lief, nahm ihn Trainer Stephan Hofmeister gleich wieder runter; er wollte die schöne Statistik nicht verwässern. Beim Schlusslicht an der Würm konnten sich die Weinroten solche Spielereien leisten.

Die Mannschaft lernt aus dem Debakel gegen den Primus und zeigt beim Schlusslicht eine Glanzleistung. Der starken Leistung folgt eine beschwingte Heimfahrt.

Günzburg gelang vieles an diesem Handball-Abend. 45 Minuten der Bayernliga-Partie bei der HSG Würm-Mitte absolvierte das junge VfL-Team aus einem Guss. Am Ende stand ein locker herausgespieltes 34:26 (14:6). Wichtig aus Sicht von Cheftrainer Stephan Hofmeister war aber vor allem, was dem leichten Spiel vorausgegangen war: Der klar formulierte und dann auch auf dem Spielfeld demonstrierte Wunsch jedes einzelnen VfL-Spielers, die unschöne Packung gegen Bad Neustadt wegzustecken und den vielen in den Westen der Landeshauptstadt mitgereisten Fans die Rückkehr auf die Erfolgsspur zu präsentieren.

Videoanalyse zeigt Wirkung

Natürlich verbietet sich jeder Vergleich zwischen dem diesmal gastgebenden Schlusslicht von der Würm und dem Fast-schon-Meister aus Bad Neustadt. „Dennoch war es eine Leistungssteigerung“, lobte Hofmeister die Seinen. Ausgangspunkt dafür war auch eine Videoanalyse des zuvor erlittenen Heimdebakels. Unaufgeregt konnte der Coach seiner Mannschaft etliche Fehler aufzeigen, mit der sich die Weinroten das Leben oft selbst schwer machen. Diese erfolgsmindernden Kleinigkeiten wurden diesmal vermieden.

Wie die freiwillige Feuerwehr Günzburg legten die Gäste los. Der optimale VfL-Start ist etwas Seltenes, doch ein Viererpack von Michael Jahn, zweimal Jonas Lehr und Pascal Buck, der mit packenden Aktionen der ersten Viertelstunde den Stempel aufdrückte, bescherte einen hübschen Vorsprung. Die Abwehr griff entschlossen zu und dahinter stand Patrick Rösch, der im Tor keinen Spaß versteht und die sechs Quadratmeter vernagelte.

Die Gastgeber mühten sich arg, gelingen wollte ihnen nicht allzu viel. Stattdessen verschafften Pascal Buck und Michael Jahn verschafften mit den nächsten zwei Treffern der spielerischen VfL-Überlegenheit Ergebnis-Deutlichkeit. Der Spielfluss litt auch in der Folge nicht – egal, wie gewechselt wurde. Dazu kam, dass die Mannschaft konzentriert blieb. Der Angriffsturbo lief auf Hochtouren.

Manuel Scholz, der in der ersten Halbzeit das schöne Spiel aus ungewohnter Bankperspektive verfolgte, gelang jetzt das seltene perfekte Spiel: In elf Minuten erzielte der Wurfkünstler fünf Treffer bei fünf Versuchen. Diese Quote wollte sein Trainer offenbar nicht verwässern: Hofmeister nahm den Routinier wieder vom Feld. 24:12 stand es zu diesem Zeitpunkt.

Viele Umstellungen in der Schlussphase

Das sah gar nicht gut aus für den Abstiegskandidaten. Doch die VfL-Abwehr ließ nach, Patrick Rösch wurde allein gelassen. Die Kreisläufer der HSG hatten plötzlich mehr Freiräume und so gelang Alexander Tinz beim 18:28 wieder ein Zehn-Tore-Abstand. Viel wurde nun gewechselt. Zum einen, um den Vielspielern der vergangenen Wochen Pausen zu geben und zum anderen, um den Jüngeren Spielanteile zu gewähren. Unter allzu vielen Umstellungen litt irgendwann der Grad des Eingespielt-Seins. So kamen die Gastgeber noch zu einer Resultatsverbesserung.

Die Partystimmung aufseiten der Schwaben litt nicht darunter. Es wurde eine beschwingte Heimfahrt. Auch, weil erfahrene Handball-Mamas bereits im Vorfeld einige Proseccochen kalt gestellt hatten. (zg)