vor 19 Min.

Einbrecher erbeuten in Günzburg Handys im Wert von 4000 Euro

Mehrere Mobiltelefone hat ein Einbrecher in Günzburg erbeutet. Dabei beschädigt der Täter zudem die Türe erheblich.

Mehrere Mobiltelefone hat ein Einbrecher in Günzburg erbeutet. Dabei beschädigt der Täter zudem die Türe erheblich.

Mehrere Mobiltelefone im Gesamtwert von etwa 4000 Euro gestohlen hat ein bislang Unbekannter in Günzburg. Der Einbrecher drang in der Nacht auf Freitag gegen 2.40 Uhr über die Eingangstür in einen Handy-Shop ein.

Der Sachschaden an der Tür wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08221/909-0 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (zg)

Themen folgen