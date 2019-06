vor 18 Min.

Eine Günzburger Schülerfirma für Afrika

Schüler und Lehrer der Dominikus-Zimmermann-Realschule aus Günzburg gründeten in Tansania gemeinsam mit afrikanischen Jugendlichen einer Schule eine Schülerfirma. Die soll Lebensmittel konservieren und an die dortige Bevölkerung verkaufen.

Vier Zehntklässler und eine Lehrerin der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg fliegen nach Tansania, um wirtschaftliches Wissen an junge Generationen weiterzugeben. Auch sie selbst haben dabei viel gelernt.

Von Paul Endhardt

„Es fühlte sich an, wie auf einem anderen Planeten.“ Justin Offner, Schüler der Dominikus-Zimmerman-Realschule, erzählt von den Erfahrungen, die er während eines Schulprojektes in Tansania gemacht hat. Gemeinsam mit Lehrerin Stefanie Köppler und drei Mitschülern aus der zehnten Jahrgangsstufe flog er in den Osterferien nach Afrika. Die Gruppe wollte tansanischen Schulkindern betriebswirtschaftliches Wissen vermitteln und eine Schülerfirma gründen, die in Gläsern konservierte Lebensmittel produzieren soll.

Die Fairtrade-AG motivierte die Schüler zu der Aktion

Motiviert durch ihre Mitarbeit in der Fairtrade-AG ihrer Schule, fasste Justin mit seinen drei Freunden Luca Fälschle, Jason Slotwinski, und Daniel Fink einen Beschluss: „Wir wollten nicht mehr nur in der Schule sitzen, sondern auch wirklich aktiv werden und vor Ort helfen“, erklärt Justin. „Entgegen all den Vorurteilen, die es gegenüber Schülern gibt, waren sie die treibende Kraft hinter diesem Projekt“, erzählt Schulleiterin Roswitha Schön stolz. In Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation „Die Brücke“, die das Netzwerk und eine Unterkunft in Tansania bereitstellte, entwarf die Gruppe das Projekt, das von Sponsoren wie der VR-Bank gestützt wird.

Die ersten Hürden: Sprachbarrieren und fehlendes Wissen

Nach einer langen Reise kam die Gruppe in der Ortschaft Chamala an. Dort wollten sie mehrere Tage mit den Schülern zusammenarbeiten. Nachdem Material und Gläser in der nächstliegenden Stadt besorgt wurden, konnte das Projekt „Schülerfirma“ starten. Früh galt es, die erste Hürde zu überwinden: Die im Schnitt neun Jahre alten Jugendlichen verstanden die Anweisungen aufgrund von Sprachbarrieren und fehlendem Wissen einfach nicht. „Da hatte ich wirklich meine Zweifel, ob das Ganze funktionieren wird“, blickt Stefanie Köppler zurück. „Für den nächsten Versuch haben wir um ältere Schüler gebeten.“ Als es nach den Osterfeiertagen mit 14- bis 15-Jährigen in die zweite Runde ging, funktionierte es besser. „Die Schüler sprachen gut Englisch, waren sehr interessiert und stellten uns ständig Fragen“, erzählt die Lehrerin.

Bild: Dominikus-Zimmermann-Realschule

An den spartanischen Kochstellen wurden Fleisch, Reis und Gemüse in Mehrweggläser gefüllt und eingekocht. „Obwohl viel weggeschmissen wird, verhungern dort Menschen. Deswegen ist länger haltbares Essen von großer Bedeutung“, begründet Köppler den Zweck der Schülerfirma. Feldarbeiter sollen die künftigen Kunden sein.

Wasserfilter für die Trinkwasseranlage des Dorfes

Als weitere Aufgabe baute die Gruppe einen Filter der oberbayerischen Firma „Seccua“ in die Trinkwasseranlage des Dorfes ein. „Das Wasser dort ist kaum hygienisch oder genießbar“, erklärt Köppler den Grund für die Filterinstallation.

„Wir glauben, dass die tansanischen Schulkinder einen besseren Draht zu Gleichaltrigen als zu Erwachsenen aufbauen können“, sagt Stefanie Köppler. „Wir sind gut mit ihnen klargekommen“, bestätigt Jason Slotwinski. Auch der Wirtschaftsunterricht, bei dem Jason und Luca den Schulkindern Grundkenntnisse des Wirtschaftssystems erklärten, trägt Früchte: Einer der afrikanischen Lehrer erklärte sich bereit, den Unterricht nach der Abreise der Gäste weiterzuführen. Auch der neu gewählte Bischof der Region wolle nun ähnliche Projekte an weiteren Schulen verwirklichen.

Lebensrealität in Tansania hat die Schüler beeindruckt

Trotz gewisser Startschwierigkeiten, endete das Projekt mit großem Erfolg. „Für mich war es das Schönste zu wissen, dass wir etwas Nachhaltiges geschaffen haben“, freut sich Köppler. Auch die Schüler sind zufrieden: „Es war wirklich abenteuerlich. Auch wenn wir anfangs verzweifelt waren, hat es sich ausgezahlt“, blickt Justin zurück.

Bild: Dominikus-Zimmermann-Realschule

Besonders die Lebensrealität der tansanischen Einwohner habe die Gruppe geprägt. Bei einem der vielen Ausflüge während den Osterfeiertage, nahmen sie an einem Gottesdienst in einer abgelegenen Kirche teil. Was der Stammesführer der Gruppe danach erzählten, habe sie schockiert. „Durch das unreine Wasser waren die meisten Kinder vergiftet, viele davon sogar lebensbedrohlich“, erinnert sich Köppler. „Wenn man sieht, wie die Menschen dort leben, fängt man an, die Situation hier viel mehr zu schätzen“, meint Luca Fälschle. „Als ich nach Hause gekommen bin, war unser sauberes Leitungswasser wie ein Segen für mich.“

Heute, am Donnerstag, 6. Juni, um 17 Uhr stellt die Gruppe ihr Projekt in der Mensa der Dominikus-Zimmerman-Realschule vor. Alle Interessenten sind eingeladen.