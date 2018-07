vor 48 Min.

Eintauchen in eine blühende Oase

Immer wieder ein Besuchermagnet ist der Gartentag im Krumbacher Kreislehrgarten. Auch am Sonntag war das Interesse an dem vielfältigen Programm groß.

Die Besucher nehmen von diesem Gartentag im Kreislehrgarten viele Anregungen für die eigenen Gärten mit nach Hause.

Von Monika Leopold-Müller

Zur blühenden Oase, in der es über die Jahre hinweg auch viele Bäume zu einer stattlichen Größe gebracht haben, hat sich der Krumbacher Kreislehrgarten im Laufe der Zeit entwickelt. Einmal im Jahr treffen sich im Kreislehrgarten zahlreiche Gartenliebhaber aus nah und fern.

Dann ist ein buntes Programm geboten, bei dem viele Besucher auf ihre Kosten kommen. Federführend bei der Organisation des Gartentags sind Hans Joas, der Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege sowie die Kreisfachberaterin Tina Sailer.

Mit im Boot sind der Landesbund für Vogelschutz, das Netzwerk Umweltbildung, die Untere Naturschutzbehörde und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Für ein gutes Gelingen dieses Tages sorgen unter anderem auch viele Mitglieder von Gartenbauvereinen aus der Region, die als Helfer in verschiedenen Funktionen tätig waren.

Am Sonntag lockte ein umfangreiches Programmangebot wieder viele Besucher in den Kreislehrgarten. Das Wetter meinte es gut, die Sonne setzte sich immer wieder gegen drohende Gewitterwolken und einige Regentropfen durch.

Gerne zogen sich die Besucher unter die schattenspendenden Bäume zurück. Ein Tag für die ganze Familie ist der Gartentag in jedem Fall.

Für die Erwachsenen gab es viel Informatives rund um das Thema Garten. In diesem Jahr war es insbesondere der Lebensbaum Obstbaum. Vor allem in Form von Streuobstwiesen bieten die Obstbäume Lebensräume für Vögel, Insekten und viele andere Tiere. So wurde auf eine vielfältige Weise deutlich, wie wichtig Obstbäume für die heimische Natur sind. Für die kleinen Besucher sorgten beim Gartentag Spiele und Basteleien für Abwechslung.

In Vorträgen gab es Tipps, wie jeder in seinem Garten einen kleinen Beitrag für den Schutz der Natur leisten kann. So nahmen die zahlreichen Besucher viele Anregungen für die Gestaltung ihrer eigenen Gärten mit nach Hause.

Themen Folgen