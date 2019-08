vor 33 Min.

Erfolgreicher Ladendetektiv: Zwei Diebe an einem Tag erwischt

Ein 48-Jähriger ließ in einem Verbrauchermarkt in Ichenhausen eine Flasche Whiskey mitgehen. Doch der Ladendetektiv bemerkte das.

Glühbirne und Whiskeyflasche: Das wollten zwei Männer unabhängig voneinander in einem Ichenhauser Verbrauchermarkt stehlen. Mit dem Ladendetektiv kam es zum Handgemenge.

Ein 82 Jahre alter Kunde entwendete am Donnerstagvormittag in einem Verbrauchermarkt in Ichenhausen (Weiler Weg) eine Glühbirne. Er wurde von einem Detektiv beobachtet. Dieser hielt den Mann an und übergab ihn dann der zwischenzeitlich verständigten Polizei.

Am späten Nachmittag stahl dann ein anderer Mann im selben Verbrauchermarkt eine Flasche Whiskey. Auch in diesem Fall schaute der Detektiv aufmerksam zu. Dieser folgte dem Mann und forderte ihn schließlich auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes auf, die gestohlene Flasche herauszugeben. Der Tatverdächtige händigte dem Detektiv die gestohlene Flasche aus und wollte anschließend mit seinem Auto wegfahren.

Als der Detektiv den Mann daran hindern wollte, kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Detektiv leicht verletzt wurde. Anschließend fuhr der Tatverdächtige davon. Im Laufe der anschließenden polizeilichen Ermittlungen gelang es jedoch, den 48-Jährigen zu ermitteln. (zg)

Themen Folgen