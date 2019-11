vor 57 Min.

Es wird der Toten gedacht

Volkstrauertag in Günzburg

Zum Volkstrauertag finden am heutigen Samstag, 16. November, um 16.45 Uhr im Günzburger Stadtteil Nornheim und um 18.30 Uhr im Stadtteil Leinheim Gedenkfeiern in der Kirche und anschließend die Totenehrungen am Kriegerdenkmal statt. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig wird in Leinheim und in Nornheim die Ansprache halten. Am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr stimmt der Männergesangverein Liederkranz in der Friedhofskapelle mit Liedbeiträgen auf den Volkstrauertag ein. Ab 11.30 Uhr findet auf dem städtischen Friedhof an der Ulmer Straße vor dem Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges eine Gedenkfeier statt.

Nach einer Traueransprache von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig werden Kränze der Stadt mit ihren Soldaten- und Kriegsopferverbänden niedergelegt. Ansprache und Gebet der Geistlichkeiten beschließen das Totengedenken. Die Totenehrung wird von der Stadtkapelle Günzburg musikalisch um-rahmt. In den Stadtteilen Deffingen, Reisensburg und Riedhausen werden am Volkstrauertag eigene Gedenkfeiern veranstaltet. Die Gottesdienste beginnen in Deffingen um 8.45 Uhr und in Reisensburg um 10.15 Uhr. In Riedhausen findet um 9 Uhr eine Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof statt. Die Totenehrungen erfolgen jeweils im Anschluss. Oberbürgermeister Jauernig wird in Deffingen, die Dritte Bürgermeisterin Ruth Niemetz in Reisensburg und Zweiter Bürgermeister Anton Gollmitzer in Riedhausen die Ansprache halten.

Die Stadtteile Wasserburg und Denzingen gedenken der Opfer der Kriege eine Woche später, am Totensonntag, 24. November. In Wasserburg und Denzingen beginnen die Gottesdienste um 8.45 Uhr. Dritte Bürgermeisterin Niemetz wird in Wasserburg und Zweiter Bürgermeister Anton Gollmitzer in Denzingen die Ansprache bei den anschließenden Totenehrungen halten. (zg) "Seite 30

