Neuer Hofladen mit Bioprodukten in Ettenbeuren

Plus Wie Familie Krimbacher und Verena Frick die Idee der Selbstvermarktung nun mit einem Geschäft umsetzen und was die Kundinnen und Kunden dort erwartet.

Für alle Anhänger biologisch erzeugter Lebensmittel gibt es jetzt im Kammeltaler Ortsteil Ettenbeuren ein neues Angebot. Auf dem Biohof Krimbacher an der Ichenhauser Straße wird am Samstag ein Hofladen eröffnet. Die Idee zu dieser erweiterten Selbstvermarktung stammt von Hubert Krimbacher junior mit seiner Partnerin Verena Frick sowie den langjährigen Biohof-Betreibern Lore und Hubert Krimbacher senior.