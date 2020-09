21:40 Uhr

Exklusivkonzert im Legoland für GZ-Leser

Diese Tickets gibt es nicht zu kaufen: Legoland stellt 20 mal 2 Eintrittskarten für GZ-Leser zur Verfügung für ein Konzert mit der Joe Gleixner Big Band am 3. Oktober.

Ein schwungvolles Konzert in besonderer Atmosphäre plant das Legoland Deutschland für Samstag, 3. Oktober, um 18 Uhr. In voller Besetzung wird die Joe Gleixner Big Band im Themenbereich „Land der Pharaonen“ im Freizeitpark spielen. Bei dem von Bandleiter Gleixner zusammengestellten Repertoire für den Abend kommen sowohl Liebhaber von Filmmusik als auch Anhänger von Swing, Soul und weiteren Stilrichtungen auf ihre Kosten. „Ich freue mich über die Möglichkeit, mit meiner Big Band im Legoland aufzutreten. Unser letzter öffentlicher Auftritt war im Januar 2020, also noch vor dem Corona Lockdown.“ „Im Legoland haben schon viele unterschiedliche Konzerte stattgefunden. Der Auftritt der Big Band setzt wieder einen neuen Akzent. Gerade in dieser Zeit freuen wir uns, dass wir Herrn Gleixner und seiner Mannschaft ein entsprechendes, außergewöhnliches Forum bieten können“, erläutert Manuela Stone, Geschäftsführerin des Freizeitparks vor den Toren Günzburgs.

Das Konzert ist in die erste von fünf Halloween-Nights eingebunden. Das bedeutet: An dem Abend ist der Park bis 20 Uhr geöffnet und Lichtprojektionen und Illuminationen in den Themenbereichen sorgen für eine schaurig-schöne Stimmung im gesamten Park. Das Konzert ist eine exklusive Veranstaltung für Leser der Günzburger Zeitung.

Der Parkbesuch ist ab 16 Uhr möglich. Maske nicht vergessen!

Unsere Zeitung verlost insgesamt 20 mal 2 Tickets für das Konzert im Legoland, das auf Erwachsene ausgerichtet ist. Die Tickets berechtigen zum Eintritt in den Park ab 16 Uhr und Zutritt zur Konzertfläche. Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen des Parks. Für den Besuch muss ein Mund-Nasen-Schutz mitgebracht werden. Dieser ist beim Einlass auf die Konzertfläche zu tragen und kann nach Einnahme des Platzes abgelegt werden.

So geht's: Einfach bis 27. September eine Mail an die Günzburger Zeitung (redaktion@guenzburger-zeitung.de) schicken, Stichwort Legoland. Bei mehr als 20 Einsendungen werden die Karten verlost. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mit etwas Glück sind Sie dabei! Alle Angaben ohne Gewähr. (zg)

