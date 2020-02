vor 18 Min.

FDP will in den Günzburger Stadtrat einziehen

Das sind die Kandidaten der Liberalen in Günzburg. Was die Hauptproblematik in der Kommune laut dem Ortsverband ist.

Der Ortsverband der FDP Günzburg hat inzwischen seine Liste für die Stadtratswahl aufgestellt. Spitzenkandidat ist Dr. Joachim Bandlow, der in Günzburg als Hausarzt in eigener Praxis tätig ist. Dementsprechend liegt auch sein Schwerpunkt auf der Gesundheitspolitik, insbesondere auf der Sicherung der hausärztlichen Versorgung vor Ort.

FDP: Es fehlt an Nachwuchsmedizinern in Günzburg

Bandlow zählt selbst mit seinen 56 Jahren zu den jüngeren Hausärzten in Günzburg. Damit ist die Hauptproblematik laut einer Pressemitteilung der FDP schon benannt: Es fehlt an niederlassungswilligen Nachwuchsmedizinern, die die hausärztliche Versorgung weiterhin flächendeckend auf hohem Niveau sicherstellen. Lippenbekenntnisse vonseiten der Politik reichen hier seit Langem nicht mehr aus. Die Kommunen müssen eigeninitiativ werden, damit es nicht zu einer eklatanten Versorgungslücke kommt. Auch für die Stadt Günzburg ist es daher höchste Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, damit junge Mediziner eine Niederlassung in Günzburg attraktiv und wirtschaftlich interessant finden. Im aktuellen Stadtrat ist kein Humanmediziner vertreten, eine Lücke, welche die Freien Demokraten schließen möchten.

Im Wahlkampf wird sich die FDP als freie und unabhängige Kraft präsentieren und ihre Kandidaten näher vorstellen. Nominiert wurden auf der Versammlung:

1. Dr. Joachim Bandlow (Arzt), 2. Anna-Lena Scherber (Assistentin der Geschäftsführung), 3. Sebastian Weins (Prokurist), 4. Carola Holder (Berufsschullehrerin), 5. Dr. Georg Kithil (Arzt), 6. Maximilian Scherber (Bezirksschornsteinfeger), 7. Kurt Klein (Unternehmer), 8. Dr. Ingeborg Spannagel-Kithil (Zahnärztin), 9. Helmut Maurer (Unternehmer), 10. Martin Haupeltshofer (Landwirt), 11. Patrick Bieber (Bankbetriebswirt). (zg)