Feuerwehr erweitert ihr Führungsteam

Neben der aktiven Einheit ändert sich auch der Vorstand des Röfinger Vereins

Bei der Generalversammlung der Röfinger Feuerwehr, bestehend aus Dienstversammlung der aktiven Wehr und anschließender Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins, sind Wahlen und Ehrungen im Mittelpunkt gestanden.

Kommandant Helmut Motzer berichtete bei der Versammlung, die vor den Corona-Beschränkungen stattfand, über die Stärke der Mannschaft und die Einsätze des vergangenen Jahres. Insgesamt zwölf Mal musste die Feuerwehr ausrücken und kam dabei auf eine Gesamteinsatzzeit von 261 Stunden. Darunter fielen unter anderem der Einsatz in einer verrauchten Wohnung, der Brand einer Hecke, ein brennendes Fahrzeug sowie ein Verkehrsunfall.

Auch in der Aus- und Weiterbildung ist die Feuerwehr Röfingen stets aktiv. Der modulare Truppmann-Grundlehrgang wurde von neun Feuerwehrlern besucht und die Abschlussprüfung absolvierten sieben weitere Wehrleute. Eine Gruppe absolvierte das Leistungsabzeichen. Außerdem stellt die Röfinger Wehr mit Benjamin Pohl und Ernst-Uwe Walter zwei weitere Kreisbrandmeister. Die von Stefan König und Andreas Bachmayer geleitete Jugendfeuerwehr wurde gelobt. In den Jugendübungen wurden die Anwendung der Ausrüstung, Funk und Grundlagen der Truppmann-Ausbildung geübt. Ebenso war die Jugend während des Jahres beim Maibaumschnitzen oder dem Martinsumzug präsent.

Helmut Motzer wurde für weitere sechs Jahre zum Kommandanten gewählt. Zudem wurde mit dem zweiten stellvertretenden Kommandanten eine weitere Führungsposition geschaffen. Hierfür wurde Sebastian Egger vorgeschlagen und gewählt. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins blickte der Vorsitzende Frank Lehnert auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück und stellte stellvertretend den Kassenbericht von Joachim Maier vor. Bei den Neuwahlen des Vorstands kam es zu zwei wesentlichen Änderungen. Die Versammlung wählte Phillipp Fluhr zum Vorsitzenden und Stefan König zum Vize. Als Kassenwart wurde Joachim Maier und als Schriftführerin Anja Gah bestätigt. Die Kasse prüfen zukünftig Bettina Gah und Günter Müller.

Bei den Ehrungen wurden zwei prägende Persönlichkeiten ausgezeichnet. Altbürgermeister Michael Mayer erhielt die Ehrenmitgliedschaft. Während seiner Amtszeiten wurden unter anderem das bestehende Feuerwehrhaus errichtet und zwei Löschfahrzeuge sowie der aktuelle Mannschaftstransportwagen beschafft.

Helmut Motzer wurde die Ehrenurkunde für 30 Jahre Erster Kommandant und für 40 Jahre Feuerwehrdienst verliehen. In seiner 30-jährigen Dienstzeit leitete er mehr als 500 Einsätze und 600 Übungen. Er war für die Anschaffung der genannten Fahrzeuge zuständig, führte den Atemschutz ein und beschaffte neue Dienst- sowie Schutzausrüstung. Durch seinen Einsatz wurde die Feuerwehr Röfingen den stets neuen Aufgaben im Zuge des Wandels angepasst und zu einer gut ausgebildeten und funktionierenden Wehr modernisiert, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig sei er die treibende Kraft im gesellschaftlichen Miteinander der Feuerwehrler. So wurden im Laufe der Zeit Dorffeste, Kameradschaftsabende, Grillabende und viele weitere Aktivitäten der Feuerwehr geschaffen. Motzer sei ein herausragendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement und eine große Bereicherung für die Feuerwehr auch auf höherer Ebene. Hier ist er seit Jahren im Inspektionsbereich als Kreisbrandmeister tätig. (zg)

