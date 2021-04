GBL/Grüne sprechen über aktuelle Themen der Stadtentwicklung

Die Stadtratsfraktion GBL/Grüne geht in Günzburg auf die Bedeutung alter Bäume ein und spricht über den neuen Stadtentwicklungsausschuss.

Die Stadtratsfraktion GBL/Grüne traf sich kürzlich zu einer Videokonferenz, um aktuelle Themen der Stadtentwicklung zu erörtern. Dabei ging es unter anderem um die Planung von Bauvorhaben im Stadtgebiet, aktuell das auf dem Görlich-Areal.

„Wir sind sicher, dass die Günzburger an dieser Stelle nicht wieder eine gesichtslose Wohnanlage mit Luxuswohnungen haben möchten, die zwar Platz für zwei Autos pro Wohnung, dafür aber keinen einzigen Baum mehr hat“, sagt Stadträtin Birgit Rembold. „Bestimmt lässt sich eine schöne, teure, stadtnahe Wohnung im Grünen ebenso gut vermarkten. Man muss nur einen Baum als Marktwertsteigerung erkennen!“

2000 neue Bäume Pflanzen, um eine 100-jährige Buche zu ersetzen

Stadträtin Jutta Reiter hat als Mitglied des Bunds Naturschutz in Günzburg den alten Baumbestand auf dem Görlich-Areal in Augenschein genommen und macht die Bedeutung großer Bäumen klar: „Um eine 100-jährige Buche zu ersetzen, müssten circa 2000 Bäume neu gepflanzt werden. Da das für einen Bauherrn nicht realisierbar ist, sollte zunächst immer versucht werden, den Baum zu erhalten.“ Kreative Lösungen für nachhaltiges Bauen, das einerseits den Erhalt von Großgrün als wichtigen Klimaschutz, Lebensraum von Vögeln und Insekten, optische Aufwertung berücksichtigt und andererseits die Wirtschaftlichkeit seien laut Reiter jetzt gefragt. Vor allem mit Blick auf eine mit der Fahrradstadt angestoßene Mobilitätswende, auch in Sachen Stellplatzsatzung, die einen starken Einfluss auf alle Bauvorhaben hat. „Warum nicht zum Beispiel Erlass von Stellplätzen gegen Fahrradstellplätze mit Ladeanschluss und den Erhalt alter Bäume?“, stellt die Stadträtin ein Idee zur Diskussion.

Vorberatungen im Stadtentwicklungsausschuss in Günzburg

„Wir halten es für wichtig, den Stadtrat im neugegründeten Stadtentwicklungsausschuss an der Planung vorab zu beteiligen. Wofür wurde er sonst gegründet? Auch andere zukünftige, das Stadtbild prägende Bebauungen sollten in diesem Ausschuss vorbesprochen werden. Einen entsprechenden Antrag haben wir schon gestellt“, berichtet Stadträtin Angelika Fischer. Es mache keinen Sinn, erst im Bauausschuss eine Lösung zu suchen, wenn die Vorstellungen von Stadt und Bauherren bereits meilenweit auseinander liegen. „Der Stadtentwicklungsausschuss könnte wie ein Gestaltungsbeirat zusammen mit Stadtbauamt, externen Planern und auch Bauherren im Miteinander und im Vorfeld von großen Bebauungen die Eckpunkte festlegen“, fordert Stadtrat Martin Endhardt eine bessere Beteiligung der Stadtratsfraktionen „Im übrigen freut es uns, dass nun auch die CSU-Fraktion sich unserem Antrag anschließt, eine Freiflächengestaltungssatzung zu erstellen.“

Die Weiterentwicklung Günzburgs in eine klimaneutrale Stadt muss laut Pressemitteilung mit einigen Änderungen im Umgang mit Freiflächen einhergehen. „Neben der Vermeidung von Schottergärten muss der Erhalt von Grün, weitere Begrünung auch von Baukörpern, einen viel größeren Stellenwert bekommen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen“ ist sich Stadtrat Bernhard Lohr sicher.

Ein weiteres Anliegen im Zusammenhang mit Bauvorhaben ist der GBL/Grünen Fraktion die Erstellung eines städtischen Ökokontos. Es biete die Chance, eigene Flächen, Waldränder oder auch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen in Zusammenarbeit mit Landwirten und Bürgern, die im Besitz solcher Flächen sind, ökologisch aufzuwerten. Damit kann der Erhalt von Biodiversität und Artenvielfalt unterstützt werden. (zg)

Lesen Sie dazu auch: