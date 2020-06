vor 23 Min.

Gerhard Mücke: Nach mehr als 40 Jahren ist noch nicht Schluss

Gerhard Mücke prägte jahrzehntelang den Schützenverein Moosdeif’l Riedheim. Seinem Nachfolger wollte er noch ein wenig zur Seite stehen. Corona hat vieles verändert. So auch hier.

Von Sandra Kraus

„Ich bin dann mal weg, aber nicht aus der Welt“, hat Gerhard Mücke Anfang des Jahres gesagt. Nach mehr als 40 Jahren in verantwortlichen, leitenden Positionen beim Schützenverein Moosdeif’l Riedheim wollte Mücke seinen Nachfolger Jens Kahler noch bis Mai mit Rat und Tat bei den Großveranstaltungen unterstützen. Doch dann kam das Coronavirus. Die Theatergruppe Moosdeif´l Riedheim musste die Premiere und alle Aufführungen der Komödie „Explosive Landwirtschaft“ absagen, es gab kein Bockbierfest zum 1. Mai und auf der Schießanlage herrscht gähnende Leere. Gerhard Mücke und sein Wissen um das Organisieren, Motivieren und Wirtschaften werden deshalb, sobald die Lockerungen greifen, noch weit über den Mai hinaus gefragt sein.

Gerhard Mücke schlug Jens Kahler als Nachfolger vor

Der Stabwechsel war bis zur entscheidenden Versammlung nicht geklärt. Der Wahlausschuss mit Bürgermeister Christian Konrad, Ehrengauschützenmeister Adolf Kögl und Gauschützenmeister Siegfried Gallus tat sich schwer. Es war Mücke selbst, der Jens Kahler vorschlug. 2017 zog dieser mit seiner Familie nach Riedheim und engagierte sich gleich im Vereinsleben. Der promovierte Elektrotechniker ist mittlerweile nicht nur Vorstand der Moosdeif´l, sondern auch Fraktionsvorsitzender der UWG im Leipheimer Stadtrat. Sein Haus steht an der gleichen Straße wie das von Gerhard Mücke, der Austausch von Informationen geht damit schnell und unkompliziert. So war das im Februar vor dem Faschingsball mit den Tazmanischen Teufeln und der Mostprobe im Schützenheim, ehe das Coronavirus den aktiven Moosdeif’l eine Zwangspause verordnete.

Gerhard Mücke fand 1971 als Theaterspieler den Weg zum Schützenverein, das Sportschießen ließ nicht lange auf sich Warten und schon 1975 wurde Mücke Waffen- und Gerätewart. Ab 1978 war er 15 Jahre lang Erster Schützenmeister und von 1993 bis 2020 weitere 27 Jahre Vereinsvorstand. „Viele Veranstaltungen mussten koordiniert werden, Personal bereitgestellt und Verpflegung organisiert werden. Auch die Buchhaltung im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wurde von mir erledigt“, blickt Mücke zurück auf mehr als 40 Jahre an der Vereinsspitze, die reich an Höhepunkten waren.

Im Schützenheim wird auch Theater gespielt

Dazu zählen natürlich der Bau des Vereinsheims mit seiner Einweihung im Jahr 1998, die Einweihung der Kegelbahn im Dezember 2006, das 100-jährige Gründungsjubiläum mit Gauschießen 2009 und die Erweiterung des Schützenheims mit einem Anbau für Sportgeräte und Bühnenelemente vor fünf Jahren. Im Schützenheim in Riedheim wird nicht nur geschossen, denn zum Verein gehören seit 1971 die Theatergruppe und seit 1973 eine aktive Frauen-Gymnastikgruppe mit Kursen für Bauch-Beine-Po, Stepp-Aerobic und Zumba. Es dient als Teil des Dorfzentrums als Veranstaltungsort für Seniorennachmittage und die Feste des Kindergartens Storchennest, für Jagdversammlungen und Bürgerversammlungen, es ist Versammlungsort für die Feuerwehr und so manche Wahlveranstaltung. Man geht im Schützenheim zur Wahl, feiert Hochzeiten, Geburtstage und den Leichenschmaus.

Zu dieser Fülle an Terminen kommen noch Faschingsbälle, Mostprobe, Bockbierfest am 1. Mai und der Bierstand am Leipheimer Kinderfest hinzu. Spätestens jetzt wird klar, warum Gerhard Mücke an seinem Abschiedstag sagte: „Mein Nachfolger muss nicht wie ich die mannigfachen Tätigkeiten in Personalunion meistern. Die Aufgaben müssen auf mehrere Schultern verteilt werden.“ Er betonte, dass alles nur durch den unermüdlichen Einsatz vieler Vereinsmitglieder und der Dorfgemeinschaft möglich gewesen sei. Dafür bedankt sich Gerhard Mücke, der 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde und viele Ehrungen der Schützen an seiner Tracht anheften kann, ganz ausdrücklich.

Gerhard Mücke war auch Feuerwehrkommandant und Stadtrat

„Mein besonderer Dank gilt meiner Frau, die mir in den vielen Jahren den Rücken freihielt und mich unterstütze. Besonders in der Zeit, wo ich neben dem Schützenverein noch Feuerwehrkommandant und Stadtrat war und mich berufliche und väterliche Pflichten forderten.“ Für Riedheim und die Verwirklichung des Gemeinschaftsprojektes Dorfzentrum mit Kindergarten, Feuerwehr und Schützenheim war diese Personalunion sicherlich ein Glücksfall.

Der Abschied von Gerhard Mücke, der in Anerkennung der großen Lebensleistung für die Moosdeif´l zu deren Ehrenvorstand geworden war, wurde nach einer Laudatio von Oskar Edelmann von langem Applaus, stehenden Ovationen und der einen oder anderen Träne begleitet. Spätestens 2021 wird Mücke im Hintergrund ein letztes Mal die Fäden ziehen und seinen Nachfolger unterstützen, wenn es gilt, Großveranstaltungen zu organisieren.