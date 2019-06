vor 21 Min.

Gewitterregen und Weihwasser für den neuen Parkplatz

Den Segen von oben erhielten Parkplatz und Bushaltestelle durch Gewitter und Weihwasser. 790000 Euro hat die Gemeinde Bibertal in den Bürgermeister-Jäckle-Platz investiert. Auch die Schulkinder waren bei der Feierstunde mit dabei. Sie sangen vom Schulbus und seinen vielen Haltestellen in Bibertal.

Die Feierstunde für das knapp 800000 Euro teure Projekt in Kissendorf wäre fast ins Wasser gefallen.

Von Sandra Kraus

Mit einer Feierstunde wurden die Bushaltestelle und der Parkplatz vor Grundschule, Kinderhaus und Mehrzweckhalle in Kissendorf eingeweiht und gesegnet. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, befand Bürgermeister Oliver Preußner in seiner Rede. Auch wenn dafür ein großer Schritt nötig gewesen sei.

Preußner blickte zurück auf seine ersten Tage im Bürgermeisteramt im Jahr 2014, als Eltern ihn fragten, wann denn der staubige Parkplatz an der Schule gemacht werde. Kreuz und quer werde geparkt, dazu der Schulbus-Verkehr und bei Regen würden Kies und Schmutz auf die Friedenstraße gewaschen. Bleiben sollte der Standort für den Kissendorfer Maibaum und für das Gartenfest des Musikvereins Kissendorf. Und zu guter Letzt sollte alles umweltgerecht sein, weshalb anstatt von Rasen und der Bäume Blühwiesen angesät wurden. Eine Herausforderung, der sich der Bürgermeister gerne stellte.

Landschaftsarchitekt hat schon den Ichenhauser Rathausplatz gestaltet

„Eine unselige Kombination und eine ungeordnete Kiesfläche“, benannte es Landschaftsarchitekt Dieter Weinbrenner aus Augsburg in der Feierstunde. Doch die Fläche hatte im Herbst 2017 beim Planen den Künstler und Gestalter in ihm geweckt. Weinbrenner hatte sich den Bibertalern durch die Gestaltung des Ichenhauser Rathausplatzes empfohlen, in der Stadt, wo Preußners Amtsvorgänger Robert Strobel jetzt Bürgermeister ist.

Doch ehe die Bagger anrollten und Motorsägen den eher wilden Bewuchs entfernten, musste die Gemeinde alleiniger Eigentümer des Areals werden. „Mein Dank gilt hier Pater Joseph Pazhayattil und der Kirchenverwaltung“, so Preußner. Es hieß, den Gemeinderat zu überzeugen, denn mit 550000 Euro für den Parkplatz, 40000 Euro für die Vegetation und 200000 Euro für die Bushaltestelle musste viel Geld ausgegeben werden. Für die Bushaltestelle steuerte das Land Bayern 40000 Euro bei.

Schüler mussten Umwege in Kauf nehmen

Ein Glücksgriff, war man sich einig, sei die Vergabe an die Firma Ritter und Deeg aus Kötz mit Bauleiter Peter Lenz und Polier Robert Fix gewesen. Mit Dank bedacht wurden auch die Eltern und Schüler, die während der Bauphase von Herbst bis in den Frühsommer Umwege in Kauf nehmen mussten, Günther Mayer, der als Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Mittelschwaben dafür gesorgt hatte, dass der Schulbus in dieser Zeit auf dem Raiffeisenbankgelände halten durfte, und Landtagsabgeordneter Alfred Sauter, der für den Zuschuss aus München gesorgt hatte. Spannend sei es gewesen, als sich Busunternehmer Franz Zenker aus Ichenhausen für eine Testfahrt ankündigte und mit einem gewaltigen Omnibus noch vor Baubeginn die mit Farbe auf den Rasen aufgesprühte Bushaltestelle testete. Großen Einsatz habe Winfried Futterknecht, der Hausmeister der Bibertaler Liegenschaften, gezeigt.

Es traf sich gut, dass die Feierstunde das Gartenfest des Musikvereins Eintracht Kissendorf eröffnete. Nicht nur wegen der Blasmusik, sondern weil ohne das Zelt die Einweihung buchstäblich ins Wasser gefallen wäre. „Ich habe mich nach dem Pflanzen und Säen an Petrus gewandt mit der Bitte um ausreichend Regen. Ich hätte da wohl präziser sein sollen“, sagte Preußner.

Pater Joseph Pazhayattil erteilt den Segen

Eine große Gewitterwolke stand über der Gemeinde Bibertal, als die Musikkapelle das Fest eröffnete. Viele kamen mit dem Auto und parkten zum ersten Mal auf dem neuen Bürgermeister-Jäckle-Platz, den Pater Joseph Pazhayattil mit Gebeten und Fürbitten unter Gottes Schutz stellte. „Die Unfallgefahr rund um Kinderhaus und Schule ist damit deutlich gesunken. Hier kann man fahren und warten, aber auch sich begegnen und unterhalten. Klein und Groß freuen sich.“ Ein Verlassen des Zelts für den Segen war unmöglich, Pater Joseph nahm es mit Humor: „Ich spende von drinnen ein paar Tropfen Weihwasser unter die vielen Regentropfen.“ Trotz Pfingstferien zeigten Kinder der Klassen 3b und 4b, was im Schulbus heutzutage so alles passiert. Auch für ihren modernen Tanz ernteten die Kinder viel Applaus, und von der Gemeinde gab es ein Eis.