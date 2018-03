01.03.2018

Glöttwenger Feuerwehr sauer auf Rat und Bürgermeister

Sie wartet noch immer auf ein neues Gerätehaus – und das trotz vieler Mängel am bisherigen Gebäude

Neuwahlen und das geplante neue Feuerwehrhaus haben im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Glöttweng gestanden. Nach 27 Dienstjahren übergab der bisherige Vorsitzende Josef Ruder sein Amt an Thomas Steinle.

Vor 40 Vereinsmitgliedern erstattete Kommandant Josef Joas seinen Tätigkeitsbericht. In der Wehr dienen derzeit 23 Aktive. Mit den Kollegen aus Landensberg besteht eine gut funktionierende Jugendfeuerwehrgruppe mit zwölf Jugendlichen, davon sieben aus Glöttweng. Sie werde von Sylvia Ruder und Johannes Lutz sowie Manuel Berger vorbildlich geführt, heißt es in der Mitteilung. Stolz war der Kommandant auf alle bestandenen Leistungsabzeichen der einzelnen Gruppen. Bei der Inspektion gab es ein „sehr gut“. Über die Mängel am nicht mehr zeitgemäßen Feuerwehrhaus, über das alljährlich gesprochen werde, ohne dass sich etwas geändert habe, berichtete Josef Joas. Einsätze hatte die Wehr im vergangenen Jahr kaum. Lediglich Verkehrsregelungen standen im Tätigkeitsbericht des Kommandanten.

Bürgermeister Sven Tull lobte die Glöttwenger Wehr für „ihren super Job“. Er stehe hinter dem Wunsch der Wehr nach einem neuen Feuerwehrhaus. „In einer der nächsten Sitzungen soll der Gemeinderat eine Entscheidung fällen“, sagte Tull. Der scheidende Vereinsvorsitzende Josef Ruder fand deutliche Worte für die schleppende Arbeit des Gemeinderates. Er wetterte: „Lieber schaut der Gemeinderat einen Erdhügel an, als dass er sich um die ordentliche Unterbringung seiner Feuerwehr kümmert!“ Das Glöttwenger Feuerwehrhaus aus den 50er Jahren besteht aus einem Geräteschuppen und einer angebauten Garage für die frühere Dorflehrerin. Es habe weder einen Wasseranschluss und Toiletten noch einen separaten Aufenthaltsraum für die gut 30 weiblichen und männlichen Aktiven. „Bereits 2015 haben wir den Gemeinderat auf die Missstände hingewiesen und ein zeitgemäßes neues Feuerwehrhaus angefordert.“ Ein Jahr später stimmte der Gemeinderat dem Antrag zu. Bei einer Bürgerbefragung habe sich eine klare Mehrheit für ein neues Feuerwehrhaus ausgesprochen. „Eigentlich hätte voriges Jahr Baubeginn sein sollen“, kritisierte der Vorsitzende. „Geschehen ist nichts – wir drehen uns im Kreis.“ Auch ein weiterer Brief des Vorstands an den Gemeinderat blieb demnach wirkungslos. Dabei stehe ein geeignetes Grundstück gegenüber dem bisherigen Feuerwehrhaus zur Verfügung. Die Anwohner hätten keine Einwände, die Finanzierung sei gesichert, die Pläne gemacht und die ganze Feuerwehr würde mitarbeiten. „Es geht nichts vorwärts“ schimpfte Ruder in Richtung von Bürgermeister Tull.

Die Neuwahlen gingen einstimmig und ohne Gegenkandidaten über die Bühne. Gewählt wurden zum Vorsitzenden Thomas Steinle, zum Kassierer Gerhard Lutz, zum Schriftführer Matthias Ruder, zu Beisitzern Raimund Steppe und Johannes Lutz, zum Ersten Kommandanten Josef Joas und zum neuen Gerätewart Daniel Lauter. Automatisch im Vorstand ist Truppmannführer Sascha Fruth. Kreisbrandmeister Helmut Motzer lobte die Wehr, „da ist alles in bester Ordnung“, und ehrte Stefan Steinle sowie Matthias Ruder für 25 Jahre aktiven Dienst und Markus Hagenbusch. Er trägt seit 20 Jahren die Vereinsfahne. Der neue Vorsitzende Steinle ernannte Vorgänger Josef Ruder zum Ehrenvorsitzenden und überreichte eine Urkunde für seine Verdienste um die Feuerwehr. (zg)