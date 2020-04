vor 19 Min.

Golfwoche fällt aus

Veranstaltungen sind abgesagt

Die Vorfreude war riesig: Sein 40-jähriges Vereinsbestehen wollte der GC Schloss Klingenburg in diesem Jahr ausgiebig feiern. Corona-bedingt wird nichts draus; die Veranstaltungen rund ums Jubiläum sind abgesagt.

In einer Information an die Mitglieder heißt es seitens des Vorstands: „Es ist uns nicht leicht gefallen, aber zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir keine Chance, unser Jubiläum so zu feiern, wie es sich für unseren Club gehört hätte.“ Zu den schmerzlichsten Einschnitten zählt gewiss das Aus für die Jubiläums-Golfwoche. Sie war vom 24. Juni bis 4. Juli geplant. Allerdings gibt es laut Vereinsspitze bereits Überlegungen, den sportlichen und den gesellschaftlichen Teil des Fests 2021 nachzuholen. Auch die geplante Turnierserie der Günzburger Zeitung zugunsten der Kartei der Not kann nicht stattfinden. Ebenfalls nicht stattfinden wird heuer der Mannschaftssport. Der Bayerische Golfverband hat sämtliche Spiele abgesagt. Ein Fünkchen Hoffnung tragen die in der Landesliga spielenden Männer vor sich her: Für sie ist der Deutsche Golfverband zuständig, der bislang noch keine Generalabsage verkündet hat. (ica)

