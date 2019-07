00:33 Uhr

Große Momente beim Sommerkonzert

Die Begeisterung der gut 120 jungen Musiker übertrug sich beim Sommerkonzert des Musikzentrums Mindeltal schnell auf die Besucher in der Burtenbacher Burggrafenhalle.

120 Akteure des Musikzentrums Mindeltal zeigen ihr Können. Ein Dirigierschüler am Pult der Jugendkapelle

Mehr als 250 Gäste und über 120 Akteure haben sich in der Burtenbacher Burggrafenhalle zum Abschlusskonzert des Musikzentrums Mindeltal getroffen. Geboten wurde ein breites musikalisches Spektrum, bei dem die überwältigende Freude an der Musik im Mittelpunkt stand. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bürgermeister Hans Reichhart erfreuten die Zweitklässler der Bläserklasse das Publikum mit ihrem Können. „Sie lernen erst seit diesem Schuljahr ihr Instrument und spielen so beeindruckend gut zusammen“ war aus dem Publikum zu hören.

Zahlreiche Instrumentalensembles, darunter ein Klarinettenquintett mit Gershwins „I Got Rhythm“ und der Saxofonchor, der von Gitarren und Keyboard begleitet wurde, wussten das Publikum zu begeistern. Die pulsierenden Rhythmen der Saxofone verschmolzen geradezu mit den heißen Beats der Begleitcombo. Begleitet von Eugen Runge am Klavier verzauberte Maria Vollertsen (Saxofon) mit einer einfühlsamen Ballade, und Laila Pflieger (Saxofon) überzeugte virtuos bei einem Concerto.

Die Bayrische Vizelandessiegering Anna Rall legte mit ihrer Marimba ein wahres Musikfeuerwerk hin. Ganz gebannt lauschten besonders die Kinder diesem afrikanischen Rhythmusinstrument. Die Viertklässlerin strahlt eine unheimliche Begeisterung für ihr Instrument aus und brillierte beim Abschlusskonzert mit hervorragender Technik und Musikalität.

Klassisch wurde es beim Trompetenquartett. Nach einem höfischen Schreittanz begeisterten die vier Künstler das Publikum mit der Ouvertüre zu Wilhelm Tell. Besondere Highlights waren die beiden großen Orchester des Musikzentrums. Das Vororchester Mu´Comer spielte voller Leidenschaft und Spaß drei fetzige Stücke. Mit einem Boogie, spanischem Trompetensound und einem Calypso ernteten die jungen Musiker wohlverdienten Beifall.

Eine Premiere gab es zudem zu feiern: Mit Michael Schwarz stand zum ersten Mal ein Dirigierschüler des Musikzentrums bei einem Abschlusskonzert am Pult der Jugendkapelle. Der sympathische Burtenbacher führte das Orchester souverän durch das Stück.

Schulleiter Christian Weng übernahm für die letzten Werke noch einmal den Taktstock und beendete mit der Filmmusik zu „Drachenzähmen leicht gemacht“ den Konzertnachmittag. Das Publikum ließ die jungen Künstler aber nicht ohne eine Zugabe von der Bühne und so versammelten sich alle Aktiven zum Sommerhit „An Tagen wie diesen“. Mit viel Begeisterung und dem Gesang von Laila Pflieger endete ein Sommerkonzert der großen Momente. (zg)

