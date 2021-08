Autofahrer in Günzburg kracht Vordermann ins Heck

Dass der Wagen vor ihm plötzlich bremsen musste, bemerkt in Günzburg ein 41-Jähriger zu spät. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Ein 21-jähriger Autofahrer musst am Mittwoch in Günzburg in der Ichenhauser Straße, Einmündung Krankenhausstraße, verkehrsbedingt anhalten. Wie die Polizei berichtet, bemerkte dies ein hinter ihm fahrender 41-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das stehende Auto auf. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. (AZ)