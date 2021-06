Betrunkener vergisst in Günzburg Pizza im Ofen: Feuerwehr rückt aus

Aufmerksame Nachbarn und ein Rauchmelder haben in Günzburg Schlimmeres verhindert. Die Pizza war aber nicht mehr zu retten.

Am frühen Sonntagmorgen haben Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in Günzburg das Piepen eines Rauchmelders sowie Rauchgeruch aus einer Wohnung bemerkt. Daraufhin wurden die Polizei und die Feuerwehr verständigt.

Diese konnten tatsächlich Rauch feststellen. Der Bewohner wurde durch ein gekipptes Fenster zunächst regungslos auf seinem Bett liegend entdeckt. Durch Klopfen konnte dieser schließlich geweckt und zum Öffnen der Wohnungstüre bewegt werden.

Vor dem Zubettgehen hatte der Günzburger die Pizza im Ofen vergessen

Die Feuerwehr konnte als Ursache für die Rauchentwicklung eine völlig verkohlte Pizza im Backofen ausmachen. Diese hatte der erheblich alkoholisierte 29-Jährige wohl vor dem Zubettgehen vergessen. Verletzt wurde niemand. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)

