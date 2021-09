Günzburg

Diva Diana: Europäischer Kulturpreis für Günzburger Opernsängerin Damrau

Plus Im Zeichen von Beethovens immer noch währendem 250. Geburtstag fand in seinem Namen und seinem Geburtsort die Verleihung statt. Damrau erhielt ein spezielles Lob.

Von Helmut Kircher

Arm an Auszeichnungen und Ehrungen ist die Starsopranistin aus Günzburg wahrlich nicht. 2007 wurde sie zur jüngsten bayerischen Kammersängerin ernannt, den Bayerischen Kulturpreis erhielt sie, die Bayerische Europamedaille, den International Opera Award, den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst und, und, und … Aber dass daneben nicht auch noch weitere gesalbte Trophäen höherer Weihen Platz fänden - nein, das nicht! Zum Beispiel der Europäische Kulturpreis 2021. Der wurde ihr - übertragen auf Telekom-Livestream - vergangenen Samstag in einer gigantischen Gala im Opernhaus Bonn verliehen, aufgrund von "Visionen, Kreativität und herausragenden Leistungen, die das kulturelle Leben in Europa prägen". So steht es geschrieben.

