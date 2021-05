Fünf Tipps von Günzburgs Umweltexpertin für die Bürger

Den Tag der Artenvielfalt nimmt die Stadt Günzburg zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass sich jeder kleine Beitrag lohnt - gerade auch im kommunalen Bereich.

Am 22. Mai ist der internationale Tag der biologischen Vielfalt. Aus Sicht von Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist es zwingend notwendig, im kommunalen Bereich Maßnahmen zu initiieren, durch die das Artensterben reduziert und ein aktiver Beitrag zur Artenvielfalt geleistet wird. Dies, so das Stadtoberhaupt, könne durch möglichst nachhaltige Nutzung der Ressourcen gesichert werden. "Die Weichen für die Zukunft stellen wir jetzt, durch unser Verhalten, unser Handeln - oder eben, indem wir ignorieren", so Jauernig.

"Letzteres wäre nun doch die schlechteste aller Lösungen, denn keine und keiner kann und muss die ganze Welt retten, aber viele - auch noch so kleine - Beiträge ergeben ein großes Stück für eine lebenswerte Zukunft", appelliert der Oberbürgermeister. "Aber auch die Stadt hat viele Möglichkeiten, sich einzubringen, und möchte anhand einiger Beispiele in Erinnerung rufen, dass Handeln und bewusstes Verhalten sich auszahlen." Anregungen für insektenfreundliche Gärten mit Blütenpflanzen und -sträuchern hat die Stadt Günzburg in einer Gartenmappe zusammengestellt. Diese liegt ab sofort auch in der Tourist-Information der Stadt Günzburg aus.

Günzburg: Die Ersatzpflanzung kommt nach dem Erhalt der Bäume

Bereits vor Jahren hat sich die Stadt verpflichtet, für Bäume, die wegen Krankheit oder Baumaßnahmen entfernt werden müssen, einen Ersatz zu pflanzen. "Ziel muss der Erhalt der Bäume sein, zweitrangig die Ersatzpflanzung, da ein Großbaum aus Sicht des Artenschutzes nicht zu ersetzen ist", bringt es die Umweltfachkraft der Stadt Günzburg, Christine Hengeler, auf den Punkt.

Erklärtes und vom Stadtrat beschlossenes Leitziel ist es, auf den städtischen Grünflächen die biologische Vielfalt zu erhalten und zu stärken. So wurden in der Vergangenheit unter dem Motto "Wiese für Insekten" bereits zahlreiche Blühflächen angelegt oder die Mahd so umgestellt, dass Insekten ein reichliches Nahrungsangebot und die Bürgerschaft einen herrlichen Augenschmaus haben.

Tag der Artenvielfalt: Das Stadtbild wird bunter

Auch die Pflege und damit der Erhalt der Vielfalt in einem innerstädtischen Biotop durch den städtischen Bauhof hat im letzten Winter Gestalt angenommen und bietet mit einer neugeschaffenen Flachwasserzone an einem Teich neuen Lebensraum. Es sind viele, oft kleine Flächen, die nach und nach vom Stadtgrün-Naturnah-Team der Verwaltung zu hochwertigen Lebensräumen entwickelt werden: Das Stadtbild wird bunter, die Artenvielfalt steigt und bietet damit dem Bürger mehr Aufenthaltsqualität.

Wie lässt sich Artenvielfalt schnell und gezielt im eigenen Garten oder auf dem Balkon verwirklichen? Fünf einfache Tipps für den Bürger hat die Umweltfachkraft parat: