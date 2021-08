Günzburg

18:00 Uhr

Ihre Bar "Flaneur" am Markt soll das neue Wohnzimmer für die Günzburger werden

Plus Lange ist das markante Haus an der Ecke Marktplatz/Frauengäßchen in Günzburg renoviert worden. Nun zeigt es sich in ganzer Pracht und soll ein Treffpunkt sein.

Von Christian Kirstges

Sejfulla Kuk kennen die Günzburger durch seine Kartbahn an der Daimlerstraße. Privat hat er eine Sammlung von gut 100 Flaschen Whiskey und Gin - er ist ein Genussmensch. Schon lange hatte er den Traum gehegt, in Günzburg eine Bar zu eröffnen. Eigentlich wollte er das in Form eines "Gentleman's Club" an der Hofgasse tun, wo inzwischen die Kreativstube beheimatet ist - doch er fragte zu spät an. Dann tat sich eine andere Möglichkeit auf, die er nun mit Maximilian Leichnitz realisiert. Aus seinem Kartbahn-Mitarbeiter ist dafür ein Geschäftspartner geworden, denn auch dieser weiß einen guten Tropfen zu schätzen. Gemeinsam betreiben sie bald die Bar "Flaneur" an Günzburgs Marktplatz. Sie soll etwas Besonderes werden.

