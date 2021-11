In der Günzburger Innenstadt findet wieder der Kathreinmarkt statt

Trotz der sich zuspitzenden Corona-Lage veranstaltet die Stadt Günzburg den Markt. Dazu gibt es auch einen verkaufsoffenen Sonntag.

Die Stadt Günzburg veranstaltet am Sonntag, 21. November, nach einjähriger Pause wieder ihren Kathreinmarkt. Um ein dichtes Besuchergedränge zu vermeiden, werden die Marktstände verteilt. Imbissstände mit einem abwechslungsreichen Essensangebot zum Mitnehmen werden auf den Bürgermeister-Landmann-Platz verlegt.

Auch mit dem Kathreinmarkt will die Stadtverwaltung die Marktkaufleute sowie die örtlichen Geschäfte in der Innenstadt unterstützen und den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen ein unbeschwertes Einkaufserlebnis bieten. Das Jahrmarktsortiment, angefangen von Kunsthandwerk über Kleidung, Lederwaren und Schmuck bis hin zu Haushaltswaren, verteilt sich dabei über die gesamte Innenstadt. Die Fieranten bieten ihre Waren auf dem Marktplatz, der Hofgasse, dem Wätteplatz und dem Bürgermeister-Landmann-Platz an.

Die Stadt empfiehlt das Tragen einer Maske in engen Bereichen

Das Marktgeschehen beginnt um 10 und endet um 18 Uhr. Die Geschäfte öffnen ihre Türen von 13 bis 18 Uhr. Aktuell gibt es im Freien keine Maskenpflicht. Zum Schutz für sich selbst und andere empfiehlt die Stadtverwaltung jedoch das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske, wenn der pandemiebedingte Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann. Sollte die Bayerische Staatsregierung anhand einer aktualisierten Risikobewertung der Pandemie grundlegende Änderungen der Schutzmaßnahmen vorgeben, werden diese entsprechend angepasst und bekannt gegeben. Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich.

Personen mit Kontakt zu Covid-19-Fällen in den 14 Tagen vor dem Markttermin und/oder Personen mit entsprechenden Symptomen sind vom Marktbesuch ausgeschlossen. Sollten Marktverkäufer oder Gäste während ihres Aufenthalts Symptome entwickeln, die mit einer beginnenden Corona-Infektion in Verbindung stehen können, haben diese das Gelände umgehend zu verlassen, teilt die Stadtverwaltung mit. (AZ)