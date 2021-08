Kennzeichendiebstahl am Günzburger Waldbad

Das vordere Nummernschild eines schwarzen Mercedes ist nahe des Günzburger Waldbads am Samstagnachmittag abgeschraubt worden.

Auf dem Waldparkplatz in Günzburg wurde am Samstag das vordere Kennzeichen eines schwarzen Mercedes von bislang unbekannten Tätern entwendet. Das Auto war dort in der Zeit von 14.15 Uhr bis 17.30 Uhr abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)