Volkstrauertag: Als das Leid des Zweiten Weltkriegs nach Günzburg kam

Im gesamten Landkreis Günzburg – auch in Günzburg selbst – wurde am Sonntag (Volkstrauertag) der Opfer von Gewalt und Krieg gedacht.

Von Sandra Kraus

Der Volkstrauertag 2021 stand bundesweit im Zeichen der Erinnerung an den besonders grausamen Angriffs- und Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa, der vor 80 Jahren mit der Besetzung von Jugoslawien und Griechenland sowie dem Überfall auf die Sowjetunion begann und sich auch gegen die Zivilbevölkerung richtete. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig erinnerte bei der Gedenkveranstaltung auf dem Günzburger Friedhof außerdem an das Leid, das der Zweite Weltkrieg nach Günzburg gebracht hatte, zusätzlich zu den Gefallenen im Feld, als 1944 Wasserburg und Denzingen und im April 1945 Günzburg bombardiert wurden. Jauernig sagte: „Zur Dankbarkeit für ein Dreivierteljahrhundert Frieden in Deutschland gesellt sich Verantwortung. Verantwortung, auch über Deutschland hinaus für Frieden und Freiheit einzutreten.“

