19:51 Uhr

Günzburg wird aus der Erfolgsspur gedrängt

Die Handballerinnen des VfL Günzburg scheitern an einem übermächtigen Gegner. Das fördert Lernprozesse. Aber nun ist sogar die Vizemeisterschaft in der Landesliga gefährdet.

So hatten sich die Günzburger Handballerinnen den Einstieg in ihre Heimspiel-Serie ganz und gar nicht vorgestellt: Bei der ersten von drei Gelegenheiten, vor heimischem Publikum zu glänzen, kassierte das Landesliga-Team gegen die Drittliga-Reserve des ESV Regensburg ein empfindliches 28:39 (9:21). Nachdem die VfL-Mädels das Titelrennen schon vor geraumer Zeit verloren hatten, ist nun auch das Minimalziel Platz zwei in Gefahr.

Die Gäste reisten mit einem starken Kader an die Günz. Zwei Spielerinnen aus der dritten Liga und talentierte Jugendspielerinnen ergänzten die Reserve der Oberpfälzer.

Gäste bestrafen jeden Günzburger Fehler

Beim VfL freute man sich auf diese Herausforderung gegen die Damen-Handballhochburg. In Günzburg weiß man, dass Matches gegen starke Gegner mehr für die handballerische Entwicklung bringen als klare Siege gegen deutlich unterlegene Teams. Die Weinroten starteten auch vielversprechend mit einer offensiven, engagierten Abwehr und einer starken Torhüterin Lisa Gremmelspacher dahinter. Im Angriff wurde allerdings zu fahrlässig mit den ersten Chancen umgegangen und jeden Fehler bestraften die ESV-Damen gnadenlos. Somit stand es nach zehn Minuten 3:6 und die erste Zeitstrafe gegen Alena Harder machte die Sache nicht einfacher.

Doch der VfL kämpfte und verkürzte in der 15. Minute durch Martina Jahn auf 6:8. Nach dem 7:10 durch Lena Götz drehten die Gäste allerdings voll auf, nutzten die Verunsicherung der Weinroten und zogen bis zur Halbzeit schon entscheidend davon.

In der Kabine wurde sachlich analysiert und auch die starke Leistung des Gegners anerkannt. Doch die Weinroten gaben sich nicht auf und gestalteten die zweite Hälfte ausgeglichen. Am Ende stand zwar eine klare Niederlage zu Buche, aber die Verantwortlichen wussten die Geschehnisse durchaus einzuordnen. Die kommenden Gegner haben nicht so einen breiten Kader zur Verfügung. In Regensburg wird schließlich auch tolle Jugendarbeit geleistet. Diese Einschränkungen ändern aber nichts daran, dass die Weinroten in den kommenden Wochen fleißig punkten müssen. (zg)

