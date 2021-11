Handballerinnen des VfL Günzburg jubeln nach heißer Tempohatz

Mit welchen Stilmitteln die Günzburger Handballerinnen das Bayernliga-Heimspiel gegen HT München dominieren.

Mit einem am Ende deutlichen 35:27 (14:13)-Heimsieg gegen HT München sind die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dabei hatten die Vorzeichen ganz und gar nicht gepasst. Doch Handballerinnen jammern nicht; der fulminante Auswärts-Auftritt in Dachau hatte das Selbstvertrauen zurückgebracht und außerdem wollten die Spielerinnen um Martina Jahn endlich den ersten Heimsieg dieser Runde feiern. Das spornte an.

Erste Halbzeit verläuft noch ausgeglichen

Das 0:1 erzielte Charlotte Christoforis, die insgesamt fünf Treffer für ihre Farben markieren sollte. Bis zum 7:7 blieb die temporeiche Begegnung komplett ausgeglichen. Die Gäste setzten sehr auf ihr gefürchtetes Tempospiel, das die Weinroten aber auch immer wieder dank herausragender Laufleistung erfolgreich zum Stillstand brachten. Ein Dreierpack von Tanja Stoll, Sina Schütte und Martina Jahn deutete schwäbische Vorteile an. Doch das Duell blieb in der ersten Halbzeit ziemlich unentschieden. Das dokumentierte auch der knappe Halbzeitstand.

In der Pause hatte VfL-Coach Jürgen Kees offensichtlich mal wieder genau die richtigen Worte gefunden. Der VfL zündete nun ein Gegenstoßfeuerwerk ab. Ruck-zuck ging alles. Gute sechs Minuten nach Wiederbeginn prangte ein 20:14 von der Anzeigentafel.

Selina Schlund ein starker Rückhalt

Torhüterin Selina Schlund steigerte sich von Minute zu Minute und wurde in dieser Phase zum Rückhalt einer kompakten Abwehr und auch zum Ausgangspunkt für eine Vielzahl einfacher Gegenstoßtore. Die Tempohatz wollte gar nicht mehr aufhören, HT war phasenweise nur noch dabei. In der 48. Minute war beim 30:20 ein Zehn-Tore-Vorsprung herausgespielt.

Auf Außen wagte Jürgen Kees angesichts des klaren Spielstands einen Blick in die Zukunft des Günzburger Frauenhandballs und setzte die A-Jugendlichen Stefanie Wimmer und Carla Pfetsch ein. Clara Pfetsch gelang gar der 35:27-Abschlusstreffer. Das rundete ein schönes weinrotes Bild ab.

Lesen Sie dazu auch

Die Günzburgerinnen stehen nun mit 6:4 Punkten als Tabellenvierte erst einmal gut da. Sogar Meisterschaftsanwärter EBE Forst United ist mit 11:3 Punkten wieder in Reichweite. Doch auch die Play-Down-Plätze sind nahe. Es ist eine selten spannende Runde. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck; Harder (6), D. Stoll (2), Wimmer, T. Stoll (6), Pfetsch (1), Schütte (2), Sperandio, Jahn (8/4), Porkert (9), Galgenmüller (1)