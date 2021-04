Historische Figur in Heilig-Grab-Kapelle auf Wettenhauser Kalvarienberg demoliert

Plus Die Polizei sucht Zeugen der Tat auf dem Wettenhauser Kalvarienberg. Was dort noch zerstört wurde.

Auf dem Kalvarienberg in Wettenhausen haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben. An drei Kapellen des Kreuzwegs richteten sie Sachschäden an und hinterließen Unrat. Kammeltals Pfarrer Soni Abraham hat die Spuren der Zerstörungswut als Erster entdeckt. Die Burgauer Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der vor 170 Jahren durch den früheren Ortspfarrer Johann Georg Mair gestiftete Kreuzweg mit 24 Kapellen windet sich von Kammeltal auf den mittelalterlichen Burgstall „Roggenstein“. Dort war der Wettenhauser Geistliche Soni Abraham spazieren. In der Heilig-Grab-Kapelle, der letzten Station des Kreuzwegs, traf er auf die Folgen des Vandalismus.

Einer der beiden Wächter war aus der Bodenverankerung gerissen und umgestürzt worden. Dabei war einer der Arme, der einen Speer hielt, abgebrochen. An einer anderen Kapelle war der Stab des Propheten Moses zerbrochen und an der Figur Abrahams fehlt ein Teil der Hand. Pfarrer Soni Abraham vermutet im Gespräch mit unserer Zeitung wohl „Frust und Wut“ als Anlass für die Zerstörung. An der ersten Kreuzwegstation, der Abendmahl-Darstellung, waren leere Sektflaschen hinterlassen worden, wie Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick sagt. Mittlerweile wurde die demolierte Figur in die Werkstatt von Nikolaus Schwarz gebracht.

Der Pfarrer plädiert für Vergebung

Der 86-Jährige kümmert sich unter anderem ehrenamtlich um die bekannte Klosterkrippe und wird das aus Fichtenholz vom Krumbacher Ignaz Bader gestaltete Kunstwerk wieder herrichten. Pfarrer Soni Abraham will die Zerstörung nicht so hoch hängen und plädiert für Vergebung. Ob und wie der historische Kreuzweg künftig vor Vandalismus geschützt werden könnte, soll gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat besprochen werden.

Kirchenpfleger Franz Schneider aus Hammerstetten hat wegen der Sachbeschädigung Anzeige erstattet. Der rein materielle Schaden wird seitens der Polizei mit circa 200 Euro angegeben, der ideelle dürfte wesentlich höher einzustufen sein. In Wettenhausen hatten Unbekannte erst Anfang März ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen und im Bereich der Grundschule sowie an einem Auto und einem Anwesen Schäden verursacht. Ob hinter diesen Delikten und dem Vorfall am Kalvarienberg die gleichen Täter stecken, ist bisher völlig unklar.

Hinweise Wer am vergangenen Donnerstag, 8. April, im Bereich des Kalvarienbergs verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/96900, in Verbindung setzen.

Lesen Sie auch: