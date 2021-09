Anwohner in Ichenhausen hört trotz Polizeikontrolle zu laut Musik

Kaum ist die Polizei wieder abgefahren, dreht ein Anwohner im Parkweg in Ichenhausen die Musik wieder laut auf. Was den 47-Jährigen jetzt erwartet.

Am Freitagabend ist die Polizei mehrmals in den Parkweg in Ichenhausen gerufen worden. Nachbarn hatten sich darüber beschwert, dass ein Anwohner dort überlaut Musik in seiner Wohnung hörte. Wie die Polizei mitteilt, baten die Beamten den 47-Jährigen zunächst die Musik leiser zu machen, was er auch getan habe.

Kurz darauf wurde die Polizei jedoch erneut verständigt, da der Bewohner die Musik wieder aufgedreht hatte. Diesmal nahmen die Beamten eine Anzeige wegen Ruhestörung auf.

Da der 47-Jährige sich weigerte, seine Personalien anzugeben und den Beamten ein Ausweisdokument zu geben, wurde auch diesbezüglich Anzeige erstattet. (AZ)