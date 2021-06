Auto in Ichenhausen beschädigt und davongefahren

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Ichenhausen. An einem schwarzen Alfa Romeo entstand beträchtlicher Schaden.

Das war ein unerfreulicher Sommerabend: Am Dienstagabend kam in Ichenhausen ein 26-Jähriger vom Einkaufen zurück und stellte an seinem Auto deutliche Beschädigungen fest. Seinen Wagen hatte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ettenbeurer Straße geparkt.

Erheblichen Schaden verursacht

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass das Auto des 26-Jährigen auf diesem Parkplatz angefahren wurde und sich der bisher unbekannte Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. An dem beschädigten schwarzen Alfa Romeo entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)