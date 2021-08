In einer Garage in Ichenhausen hat es gebrannt

In Ichenhausen hat es in einer Garage gebrannt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat schon eine Vermutung, wie das Feuer entstand.

Während der Abwesenheit der Bewohner ist es in der Garage eines Wohnanwesens in der Brandfeldstraße in Ichenhausen am Mittwochnachmittag zum Brand eines Elektrogerätes gekommen. Der Brand erlosch jedoch wieder von selbst.

Derzeit muss laut Polizei davon ausgegangen werden, dass der Brand aufgrund eines technischen Defektes entstand. Der Sachschaden bewegt sich im vierstelligen Bereich. Am Brandort waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Ichenhausen eingesetzt. (AZ)