Staatsstraße zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren wird wieder geöffnet

Seit über fünf Wochen wird der erste Teil der Staatsstraße saniert. Am 17. November soll die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Seit Ende September wird der erste Abschnitt der Staatsstraße 2023 zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren saniert. Seitdem war die Strecke gesperrt. Am Donnerstag, 17. November, wird die Baumaßnahme beendet und die Staatsstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt das Staatliche Bauamt mit.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wurde der in Teilbereichen nicht tragfähige Baugrund ausgebaut und der Asphaltoberbau sowie Entwässerungseinrichtungen erneuert. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wurden Schutzeinrichtungen entlang der Birkenallee errichtet und Fahrbahnmarkierungen neu aufgebracht. Der Freistaat Bayern hat in den vergangenen Wochen etwa 700.000 Euro in die Sanierung der in die Jahre gekommenen Staatsstraße investiert, so das Staatliche Bauamt.

Die Erneuerung des zweiten Abschnitts vom aktuellen Bauende bis nach Ettenbeuren ist im kommenden Jahr geplant. (AZ)