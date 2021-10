Unbekannte beschädigen Glastüre eines Lebensmittelgeschäfts in Ichenhausen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Tat in Ichenhausen. Am Wochenende hatten Unbekannte die Eingangstüre eines Lebensmittelgeschäfts beschädigt.

Eine nach Polizeiangaben mutwillige Sachbeschädigung in Ichenhausen beschäftigt die Polizei. Zwischen Samstag, 2. Oktober, 14 Uhr, und Sonntagmitternacht haben bislang unbekannte Personen die Verglasung der Eingangstüre eines Lebensmittelgeschäftes in der Alois-Probst-Straße beschädigt. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)